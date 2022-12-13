還記得白蘭琪、索菲亞？「黃金女郎」主題餐廳落腳紐約

以電視劇「黃金女郎」為主題的快閃餐廳「黃金女郎廚房」(Golden Girls Kitchen) 來到紐約市設點。Bucket Listers提供

不少人看過描述四位住在邁阿密年長婦女生活點滴的電視劇「黃金女郎」(The Golden Girls)，受這部電視劇啟發的快閃餐廳「黃金女郎廚房」(Golden Girls Kitchen) 現在來到紐約市，於曼哈頓 海港區(Seaport)限時營業至明年2月底。

籌辦單位Bucket Listers指出，該休閒餐廳的特色是，菜單以電視劇人物命名，甜點是重頭戲；「黃金女郎廚房」前進紐約之前， 7 月份曾在洛杉磯 登場。

Bucket Listers執行長兼創辦人萊德曼(Andy Lederman)表示，在洛杉磯營業點結束後，很榮幸將「黃金女郎廚房 」帶到曼哈頓，讓該劇鐵桿粉絲有機會深入回味這部電視劇的點點滴滴。

「黃金女郎廚房」落腳於紐約 Fulton 街19 號，邁阿密養老中心Shady Pines 的工作人員將提供劇中人物索菲亞(Sophia)的千層麵(Lasagna Al Forno)、「邁阿密風格」古巴 三明治、酪梨吐司等菜餚，甜品將包括白蘭琪 (Blanche)的喬治亞風味餅乾和一系列芝士蛋糕口味，從草莓到奧利奧(Oreo)巧克力餅乾。

「黃金女郎廚房」將重現劇中人物喜愛的食物。Bucket Listers提供

除了用餐，粉絲們可進入「黃金女郎」世界，例如在廚房餐桌前拍照、挑選周邊商品，在 2 月底快閃餐廳期滿之前，也將舉辦座談會和特別活動。

根據 Bucket Listers 網站，每張入場券可預訂90分鐘用餐時間、餐點包含一道主菜和一片芝士蛋糕，還可在現場加點，入場券40美元起跳。

餐廳營業時間為每周三、四下午 2 點至晚上 10點30分，周五下午 2 點至晚上 11點15分，周六上午 10 點至晚上 11點15分， 周日上午 10 點至晚上 10點30分。