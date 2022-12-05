Trader Joe’s聖誕商品熱 這款巧克力上架就被瘋搶

Trader Joe’s諸多聖誕季新品已上架，許多商品包裝精美，價格合理，是民眾聖誕禮物的好選擇。記者朱敏梓／攝影

一年中最令人期待的節日之一聖誕節 臨近，許多民眾都開始精心準備為家人和朋友的禮物。網紅超市Trader Joe’s諸多聖誕季新品已上架，許多商品包裝精美，價格合理，是民眾聖誕禮物的好選擇。其中有一款商品，更是萬眾期待，一上架就賣光，許多門店還限購。

這款限購商品是「Rabitos Royale Gourmet Dark Chocolate Stuffed Fig Bonbons」，也就是無花果松露白蘭地酒心巧克力。一盒巧克力中共有單獨包裝的九顆巧克力，每顆黑巧克力中間包裹一個無花果，許多民眾光吃無花果都會覺得有點甜，但當無花果的甜中和了黑巧克力的略微苦澀，甜度就變得恰到好處。無花果乾裡又夾帶了一層松露，裡面的酒心巧克力帶點白蘭地的味道，酒味並不會很重，入口即化，口感非常獨特。

無花果松露白蘭地酒心巧克力是Trader Joe’s聖誕季的限定品，一上架就遭到瘋搶。記者朱敏梓／攝影

這款商品是Trader Joe’s聖誕季的限定品，一上架就遭到瘋搶，在社交平台上許多網友表示「自己所處的Trader Joe’s門店沒幾天就搶光了」，還有網友稱「一口氣買了七八盒」，「一下子就狂炫三盒，因為太好吃了」，更有許多門店要求限購兩盒，可見該產品有多火爆和受歡迎。

除了無花果酒心巧克力，Trader Joe’s聖誕季許多限定商品都非常值得購買，作為禮物也是不錯的選擇。例如熱銷的薑餅人形餅乾，這些可愛的薑餅人形餅乾可以掛在熱可可或牛奶 杯的邊緣，再搭配Trader Joe’s美味的熱可可，在聖誕派對中一定會成為非常受歡迎的飲品，受到小朋友們的追捧和喜愛。「牛奶巧克力日曆」（Milk Chocolate Advent Calenda）中有24個小窗口，裡面裝滿了24種美味的巧克力，包裝也十分精美。

「Candy Cane Joe Joe’s」作為熱銷產品之一也已經回歸，這款夾心餅乾適合泡在牛奶中，或者壓碎作為冰淇淋裝飾，非常美味。民眾還可以嚐試「Dark Chocolate Covered Peppermint Joe-Joe’s」（黑巧克力薄荷餅乾），雖然一聽起來就卡路里爆棚，但是苦澀的黑巧搭配奶油，表面還舖有一層碎棒糖，這樣的「甜蜜攻擊」很難不讓人淪陷。

此外，民眾還可以在貨架上找到小時候最愛的「丹麥黃油曲奇」（Danish Butter Cookies）、黑巧克力脆餅曲奇（dark chocolate-covered shortbread cookies）等限定產品，也都非常值得一試。