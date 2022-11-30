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你所認為的健康飲食 事實上可能沒有那麼健康

編譯徐薏茹／即時報導
大家都知道應該多吃蔬菜，但多數人沒有注意到沙拉所加的配料。取自pexels
大家都知道應該多吃蔬菜，但多數人沒有注意到沙拉所加的配料。取自pexels

想要保持好身材？那你一定知道吃的好有多重要。然而，在美國心臟協會(American Heart Association)「2022研討會」(Scientific Sessions 2022) 上發表的一份新研究顯示，許多人的減重飲食實際上並不如他們所想的健康。

根據EurekAlert!網站報導，研究作者、哈佛公共衛生學院流行病學博士後研究人員潔西卡．陳 (Jessica Cheng)說：「我們發現雖然一般大眾知道水果和蔬菜是健康的，但是研究員與健康照護專家認為的健康均衡飲食與大眾認為的可能有脫節。」

研究對象為大匹兹堡區 (Pittsburgh) 的116名成人，年齡介於35歲至58歲。這些研究參與人都想要減重，他們先諮詢營養師，之後再使用Fitbit應用程式記錄一整年的飲食，同時持續追蹤身體活動與體重。

參與人必須替自己飲食的健康程度打分數(1~100分)，另一方面，研究員也依據健康飲食指標(HEI)對參與人的飲食評分，HEI參考美國政府的「國人飲食指南」。

結果顯示75%的參與者對自己飲食的評分不準確，大多數人自我認為的飲食健康程度高於研究員認定的實際健康程度。

研究參與者評的分數平均為67.6分，以HEI為標準的平均分數則為56.4分；一年後參與者普遍認為他們的飲食改善了18分，然而根據HEI的標準，實際上只改善1分左右。

營養學家麗莎 · 楊 (Lisa Young) 博士對於此研究結果並不感到驚訝，大眾對於健康飲食的組成仍有許多疑問，她解釋：「舉例來說，雖然大家知道應該多吃蔬菜，但很多人沒有注意到加了配料的大份沙拉，如油煎麵包塊、蜂蜜烤堅果，還有可能導致體重增加的佐料。」

麗莎 · 楊指出：「重要的是健康專家與患者討論健康飲食的細微差別。」

減重 蔬菜

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