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1921年至今 紐約美味漢堡藏身這家迷你餐館

編譯陳韻涵／即時報導
古柏鎮餐館夾在兩棟歷史建築中央的1920年代老屋，是一家提供無敵美味大漢堡的迷人小餐館。取自Trip Advisor
古柏鎮餐館夾在兩棟歷史建築中央的1920年代老屋，是一家提供無敵美味大漢堡的迷人小餐館。取自Trip Advisor

紐約州古柏鎮(Cooperstown)的主街(Main Street)上，有一棟夾在兩棟歷史建築中央的1920年代老屋，那是提供無敵美味大漢堡的迷人小餐館。

「古柏鎮餐館」(Cooperstown Diner)可能是許多饕客在紐約見過最迷你、可愛的餐廳，這間小店自1921年起營運迄今，餐館雖小，但店裡供應的漢堡卻特大，且該餐館幾乎全年無休，每天上午6時30分營業到晚上8時，堪稱享用早餐、午餐或晚餐的絕佳地點。

許多饕客為了特大的半磅重漢堡，多次光臨這間坐落主街136 1/2號的小店，同時挑戰自己的胃容量，其美食與視覺饗宴無處可比。

許多饕客為了特大的半磅重漢堡，多次光臨這間小店。取自Trip Advisor
許多饕客為了特大的半磅重漢堡，多次光臨這間小店。取自Trip Advisor

「古柏鎮餐館」著名的特大漢堡有多種選擇，包括起司漢堡、培根起司漢堡、蘑菇漢堡，以及蘑菇瑞士(mushroom swiss)漢堡。

無論顧客到訪時點了哪一種口味或尺寸的漢堡，絕對會享受一段有趣的美食時光，並在現場就把整個漢堡套餐吃個精光，吮指回味。 

在即將迎接假期的年尾，「古柏鎮餐館」會有許多節慶燈光與花圈裝飾，一路延伸到主街街頭，不妨找個時間來享受美味漢堡吧！

古柏鎮餐館地址：136 1/2 Main Street, Cooperstown, NY 13326。

古柏鎮餐館可能是許多饕客在紐約見過最迷你、可愛的餐廳。取自Trip Adviso...
古柏鎮餐館可能是許多饕客在紐約見過最迷你、可愛的餐廳。取自Trip Advisor

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