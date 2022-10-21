「來杯蛋奶」 紐約客記憶中的經典飲料有了新口味

紐約代表性飲品「蛋奶」(egg cream)隨著時代演化出新滋味！

Eater NY記者艾瑪‧歐若(Emma Orlow)撰述，身為土生土長的紐約人，她的曾祖父母在班森賀(Bensonhurst)糖果店賣蛋奶，因此她從沒想過可以買到外帶的蛋奶；蛋奶一度式微，然而，艾瑪近日在綿綿細雨的午後，一手撐傘，一手拿塑膠杯，從吸管中啜飲蛋奶。

蛋奶有多麼令人回味，從音樂推廣人史福伯登(Sid Bernstein)在墓碑上刻下「來杯蛋奶」，以及搖滾歌手盧里德(Lou Reed)為其創作同名樂曲「蛋奶」便可窺見端倪。

蛋奶的配方有牛奶、福斯(Fox)的U-Bet巧克力糖漿，以及氣泡水，氣泡水用以調製出比奶昔還要綿密的奶泡。

人們對於蛋奶的喜愛在紐約歷史悠久，它被公認為糖果店老闆奧斯特(Louis Auster)的發明，據說他的經典配方隨著他逝世而失傳。

多年來，隨著餐車和簡便餐館逐漸消失，蛋奶早在新菜單上退位，只剩一些糖果、甜品店在賣。

Eater NY評論員薩頓(Ryan Sutton)今年稍早寫道：「我誠摯建議現任市長頒布新的稅務補助，藉此維護這個紐約標誌性飲食的活力和重要性。」

紐約非裔市長亞當斯 (Eric Adams)還沒回應薩頓的請願，所幸新一波的餐廳業者逐漸讓蛋奶回歸主流，並在融合現代配料之餘保留其原本風味。

最近，上西城的「老約翰」(Old John)輕食餐廳Luncheonette開賣香草及巧克力口味的蛋奶，綠點(Greenpoint)的越南 餐廳「Di An Di」有賣紫色參薯口味的蛋奶，皇冠高地(Crown Heights)的24小時中東餐館Agi's Counter則有咖啡 口味。

過去幾周，傳統蛋奶重新出現在Court Street Grocer團隊旗下S&P餐廳的菜單上，該餐廳前身是現已歇業的艾森柏格(Eisenberg)餐廳「熨斗」(Flatiron)。

Eater NY另一位美食評論員西澤馬(Robert Sietsema)表示，他曾目睹搖滾歌手盧里德在艾森柏格的熨斗餐廳裡啜飲蛋奶，而盧里德真的有一首歌叫作「蛋奶」。