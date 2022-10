Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe’s秋季限定商品多數都和南瓜有關。取自Shutterstock

秋天最有趣的事情之一便是各處賣場貨架上突然出現許多南瓜相關商品,廣受消費者喜愛的Trader Joe’s也不落人後,推出許多季節限定的商品,由於味美質優、數量有限,有些可能下次再去時便看不到了。在Trader Joe’s的官網上有一秋季商品專區,名為「We Fall For It Every Year」,林林總總共有138項,從南瓜口味的瑪德琳蛋糕到萬聖節 應景的麵包捲,多數都和南瓜有關。Time Out網站編輯為大家挑選出Trader Joe’s秋季商品中,最值得購買的5項,以及他們認為不優的部分。

最佳商品

1.有機糖霜南瓜餡餅 (Organic Frosted Pumpkin Toaster Pastries)

這款有機糖霜南瓜餡餅的優點是,成分健康而且超級美味,缺點則是似乎供應不足,提醒消費者立刻到Trader Joe’s的賣場,直接找上經理、要求提供商品。這個秋天早餐桌上若少了這款南瓜餡餅,會讓人感到非常遺憾。

2.丹麥南瓜捲 (The O&H Bakery Pumpkin Kringle)

這是威斯康辛州拉辛(Racine)一家名為O&H Bakery的丹麥麵包店製作的丹麥南瓜捲,裝在白色後紙袋內,可以依照袋上指示加熱。成立於1949年的這家老店表示,這款丹麥南瓜捲製作要花上三天時間,36層派皮中間可以看見裡面一圈圈的南瓜餡以及上面的糖霜,讓人一想到立刻感到hygge(丹麥語:溫暖舒適、幸福安心)。

3.秋季南瓜義大利 麵醬 (Autumnal Harvest Creamy Pasta Sauce)

將南瓜加入義大利麵醬,確實是一件有創意的商品,不愧是Trader Joe’s秋季商品中的熱賣款。將煮好的南瓜義大利麵撒上帕瑪森起司,讓人愉悅的不只是視覺感受,還有在口中濃濃的秋意。

秋葉玉米片。取自Trader Joe’s官網

4. 秋葉玉米片(Fall Leaf Tortilla Chips)

這款可愛的彩色的玉米片做成了不同的秋葉形狀(有楓葉、橡樹葉、山毛櫸葉)。老實說為何其他品牌玉米片,不把它們做成不同形狀,這些可愛的玉米片塞入口中,可以讓人心情大好,有如享受秋天落葉紛飛的愉悅。

秋收綜合巧克力。取自Trader Joe’s官網

5.秋收綜合巧克力 (The Harvest Collection)

這款商品將9種巧克力製作成南瓜、玉米、核桃 、松果等9種秋天常見的蔬菜與果實,包裝在一起,非常適合買來犒賞自己或是當作禮物送人。

不優商品

1. 蜂蜜烘烤的南瓜義大利餃 (Honey Roasted Pumpkin Ravioli)

看來不錯的商品,卻不討好。或許將南瓜與所有義大利食品搭配不是個好主意;或許我們期待義大利餃是鹹的,但「蜂蜜烘烤」卻讓人以為它是甜的,便匆匆從貨架上略過了。

2.南瓜鬆餅(Pumpkin Pancake & Waffle Mix)

姑且不說它的外型,但基本上它就不是一項討喜的商品,這個食之無味的麵糊製作成的鬆餅,讓人寧願拿南瓜起司蛋糕和牛角包當早餐,甚至希望家樂氏的果醬吐司餅乾重新回到貨架上。

為迎接即將來到的萬聖節,Time Out網站編輯也建議大家可以在airbnb上找間鬼氣森森老屋或是逛座古鎮,或是坐在家中搖椅上,一邊感受蕭瑟秋天,一邊品嘗Trader Joe’s這些秋季限定商品。