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9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
周四9月29是全美咖啡日，快看看住家或辦公室附近那些咖啡店將推出優惠活動。取自Dunkin' Donuts網站
周四9月29是全美咖啡日，快看看住家或辦公室附近那些咖啡店將推出優惠活動。取自Dunkin' Donuts網站

這個周四9月29是全美咖啡日(National Coffee Day)，緊接著兩天之後，在10月1日(周六)便是國際咖啡日，在這秋意漸濃的季節，沒有甚麼比手握一杯熱騰騰的咖啡，更讓人暖心暖胃的了。

咖啡日的由來有許多不同的說法，但最普遍的說法是，設立咖啡日主要是為了提醒大家在漫長的夏日遠去，涼爽宜人的秋天到來之時，也要記得努力工作。

現在就來看看住家或辦公室附近那些咖啡店近期將推出的優惠活動：

Dunkin' Donuts

街頭隨處可見的Dunkin' Donuts在咖啡日當天只要消費就可以免費領取一杯中杯咖啡（冰或熱咖啡均可）。

McCafé

登錄麥當勞App即可享受以0.99美元換購任何size的咖啡，這項活動會一直持續至12月31日，對每天都需要一杯咖啡提神的人可是一大福利

Panera

咖啡日當天註冊Unlimited Sip Club就可以連續兩個月免費喝任何咖啡或飲料，這個優惠也太猛了。

Dutch Bros Coffee

知名的咖啡店Dutch Bros Coffee，今年的優惠方案也非常有趣，登錄官方app，在店內購買咖啡時掃描活動條碼，即可參加免費一個月或一年的咖啡抽獎。9月19日-28日開獎免費咖啡一個月獲獎人，咖啡日當天抽出免費咖啡一年幸運兒。

IKEA

從9月1日起至10月4日，所有IKEA Swedish Food Market的咖啡優惠20%，同時還有免費的family member咖啡供應。

Blue Bottle

美西潮牌咖啡店藍瓶咖啡也參加今年的活動，購買任何8盎司的咖啡豆就可以免費獲得一杯咖啡，有三種經典口味可選：Blend、Single origin pour over和Cold Blew。而且當天線上訂單全部免費配送。

Peet's Coffee

咖啡日29日當天至10月2日，Peet's將在全美的Coffeebars和peets.com上為客戶提供咖啡豆、K-cup和膠囊8折優惠。

Tim Hortons

經典的加拿大風味咖啡，在咖啡日當天，只需0.25美元就可以購買一杯中杯咖啡（僅限app下單）。

Sheetz

咖啡日當天在Sheetz購買任何商品都可以免費獲得一杯中杯Cold Brew。（需從app上進行兌換）

Smoothie King

咖啡日當天，上午11點前購買任何22盎司的咖啡或奶昔都只要5美元。

Jack in the Box

咖啡日當天在app上下單任何食物，即可免費獲得一杯Mocha Creammaccino。不妨買個麵包當早餐，就可免費獲得一杯咖啡。

Del Taco

上午11點前購買任何食品都可以免費獲得一杯咖啡。

Coffee Beanery

咖啡日當天前往店內消費，只需99美分就可以獲得一杯現煮咖啡。

咖啡 麥當勞 福利

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