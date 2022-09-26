英國新的研究建議：養成喝茶習慣可延年益壽

早晚都喝上一杯茶，可以享受到喝茶所帶來的好處。取自Shutterstock

如果你早晚都會喝上一杯茶，或許已經開始享受到喝茶所帶來的好處。一項新的研究發現，每天喝兩杯或更多的紅茶，有助於延長壽命。

這份報告由英國生物樣本庫(U.K. Biobank) 發表於國際醫學 年刊，研究對象為498,043名年齡位於40至69歲民眾，透過血液、尿液和唾液分析，以及包括運動、飲食、生活習慣、喝茶份量的問卷進行研究。其中85%參與者有喝茶習慣，其中89%每天喝二至五杯紅茶。

原始數據從2006年收集至2010年，到最後進行追蹤，共歷時逾11年，期間有29,783位參與測試者去世，研究也發現每天喝兩杯以上紅茶的人，罹患心血管疾病、冠狀動脈疾病和中風 的風險較低，每天喝三杯以上紅茶的人罹病風險約降低12%。值得注意的是，加牛奶和糖不會影響喝茶的好處。

新的研究發現，每天喝兩杯或更多的紅茶，有助於延長壽命。取自Shutterstock

儘管有些數據難以統計，例如每杯茶的容量、茶葉的多寡以及沖泡的時間，主持研究的醫學專家也表示，這項研究提供了一些關聯性，還需要更多的研究來佐證，UCLA醫學中心博士唐娜．胡妮斯(Dana Ellis Hunnes)告訴美食網站Eat This, Not That!說，當研究發現喝紅茶的好處時，更多證據顯示身體發炎會增加突發性心臟病 、中風、糖尿病以及其他慢性病的風險。

胡妮斯解釋說，身體會發炎和我們吃的、喝的和一切所攝取的食物有關，這也是為何現在許多慢性病和營養學相關。喝含有豐富的植物營養素的飲料，證實有助於減輕炎症的風險，她表示，茶葉已知含有豐富的抗氧化劑、多酚和類黃酮，上述研究數據或許和茶葉所含的植物營養素有關，能夠減輕氧化壓力和身體發炎，因此也降低了死亡的風險。