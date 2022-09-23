「塔可鐘」前員工說出這家墨西哥玉米餅的8個秘密

「塔可鐘」(Taco Bell) 是知名速食連鎖店之一。Getty Images

消費者經常在速食餐廳「塔可鐘」(Taco Bell)外帶餐點，卻不太了解外帶窗口內部的一切，塔可鐘的員工接受訪問或在社群媒體 上公開八個秘密，滿足大家的好奇心。

1. 員工得眼明腦清

塔可鐘一名員工告訴飲食娛樂媒體「Thrillist」，店內菜單經常更新且極其注重餐點製作流程，通常熟記新菜單和每樣餐點的準備新流程需時兩個月。

2. 出餐前都先秤重

在同一段Thrillist訪談中，受訪員工提到，每份餐點提供給消費者前，都會先用電子秤量過，即便有些微差距也會捨棄扔掉，這也是每一份玉米餅和墨西哥 捲餅酥包都如此精準的緣故。

3. 大多數材料幾乎都已經有半成品

抖音 (TikTok)使用者@calen_lennon表示，塔可鐘的牛肉都已事先調味，餐廳只需將調理包丟進滾水中隔水加熱約30分鐘即可。

4. 凡有馬鈴薯，就有得等

一名抖音使用者表示，很喜歡塔可鐘的馬鈴薯料理，但這項類餐點費時約30分鐘準備；如果該餐廳剛好用完一批煮好的馬鈴薯，就得等下一輪出爐。

5. 肉桂扭結捲(Cinnamon Twists)從脫水麵團開始炸

若顧客點肉桂扭結捲，廚房會把略為脫水的麵團倒入油鍋中炸，麵團受熱膨脹、扭曲，待成形後便可出餐。對了，肉桂扭結捲加塔可醬，會蹦出新滋味！

6. 多力多滋(Doritos)炸玉米片的秘訣 其實是油炸調味料

塔可鐘員工沾塗每一片多力多滋炸玉米片，從脆玉米片開始，在盤上時將油炸調味料均勻搖晃到兩面都沾附，再蓋上蓋子重複相同動作，讓調味料更均勻分布。

7. 牛肉添加劑很多

該餐廳離職店員表示，塔可鐘使用的牛肉僅88%為真牛肉，其餘12%都是添加劑。

8. 所有餐點皆可客製化

如果您是塔可鐘的老主顧，那麼可能對此瞭若指掌。許多離職員工分享，所有餐點皆可客製化，可以更換肉類、炸玉米片、配菜等。點餐系統有時仍會顯示已停產的菜單選項，因為他們知道客戶依然可以指定用於客製化餐點。