我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

紐約市公校取消「雪假」 大雪天將在家中遠程上課

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
德州客棧牛排館炸牛排。取自Texas Roadhouse
德州客棧牛排館炸牛排。取自Texas Roadhouse

連鎖牛排館吸引消費者上門的原因，在於你可以走進去點客自己愛吃的牛排、搭上幾樣豐盛的配菜，最後吃得飽飽地走出餐廳。

好消息是，對所有價位的牛排館？在後疫情時代，美國消費者再度擁抱他們，過去一年，多數品牌的業績都上升了，但在你進去消費前，營養學家 席德妮．葛林 (Sydney Greene)，提供幾點健康上的建議，指點那些餐點可以點、那些應該避開。

1  德州客棧牛排館 (Texas Roadhouse) 炸牛排 (Country Fried Sirloin)

每客含1100卡路里、71克脂肪 (21克飽和脂肪)、195毫克膽固醇、2040毫克鈉、68克碳水化合物 (2克纖維、9克糖)、50克蛋白質

在德州客棧牛排館的菜單上，形容這道菜是「金黃香脆、手工槌打的鮮切莎朗牛肉，淋上奶油醬汁」。葛林說，這道菜光是炸牛排本身膽固醇、飽和脂肪和鈉的含量就很高，奶油醬汁就更不用提了。

不論消費客是否有心血管疾病或其他健康問題，最好避點這道菜，她建議最好改點烤鮭魚加兩道蔬菜。

澳拜客牛排店8盎司莎朗牛排與澳洲豬肋排。取自Outback Steakhouse...
澳拜客牛排店8盎司莎朗牛排與澳洲豬肋排。取自Outback Steakhouse-National臉書

2  澳拜客牛排店 (Outback Steakhouse) 8盎司莎朗牛排與澳洲豬肋排

每客含1380卡路里

說到分量控制，這家牛排館還特別預警，餐點不要超過一天所應攝取熱量的一半。葛林表示，卡路里不是唯一需要關注的指標，牛肉含高度飽和脂肪與膽固醇，如果點的是豬肋排，鈉的含量尤其高，各方面應該都超標了。

避開這些「壞東西」，葛林建議改點那些燒烤類的鮭魚或蝦。

長角牛排館牛仔肋眼三明治。Longhorn Steakhouse臉書
長角牛排館牛仔肋眼三明治。Longhorn Steakhouse臉書

3 長角牛排館 (Longhorn Steakhouse)  牛仔肋眼三明治 (Maverick Ribeye Sandwich)

每客含1050卡路里、62克脂肪 (25克飽和脂肪、1.5克反式脂肪)、200毫克膽固醇、1440毫克鈉、60克碳水化合物 (1克纖維、2克糖)、63克蛋白質

紅肉對健康可能是個問題，而過多的麵包與薯條也沒好處，而這道牛仔肋眼結合了這3項食物。

葛林說，三明治本身就超過1000卡路里，而這些並非高品質的卡路里，高熱量來源的肋眼牛肉，自然有很多脂肪，另外瑞士起士、白麵包和美乃滋，也給腸胃帶來不小壓力。

同樣地，營養專家也建議下次去長角牛排館可以點烤雞和草莓沙拉。 

茹絲葵丁骨牛排。取自Ruth's Chris' Steak House臉書
茹絲葵丁骨牛排。取自Ruth's Chris' Steak House臉書

4 茹絲葵 (Ruth's Chris) 丁骨牛排 (T Bone Steak)

每客含1220卡路里、91克脂肪 (40克飽和脂肪、4.5克反式脂肪)、310毫克膽固醇、1390毫克鈉、99克蛋白質

葛林說，沒有人晚餐需要一份24盎司的牛排，茹絲葵的丁骨牛排含168克蛋白質，遠超過一般人一天所需要的量。過多的蛋白質會造成腎臟負擔。此外，這道牛排也像所有紅肉一樣，含有高量的飽和脂肪。

葛林說，對愛吃紅肉的人來說，比較好的選擇是小份量的菲力(Petite Filet)。

羅根牛排屋豬肋排。取自Logan's Roadhouse
羅根牛排屋豬肋排。取自Logan's Roadhouse

5  羅根牛排屋 (Logan's Roadhouse) 豬肋排(Full Stack of Babyback Ribs)

每客含920卡路里、52克脂肪 (18克飽和脂肪)、185毫克膽固醇、3520毫克鈉、59克碳水化合物 (1克纖維、51克糖)、51克蛋白質

許多人喜歡豬肋排，在吃的過程很有趣，但這不代表它很健康。葛林說，一個成年人一整天所需要的熱量是1800卡路里，這份豬肋排就佔了一半多。醬料中所含的鹽與糖更是驚人，建議點6盎司的頂級莎朗、加上兩種配菜。

蛋白質 德州 澳洲

上一則

打造自家小森林花園 專家教你如何植栽、布局

下一則

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

延伸閱讀

陳敏麗西醫美容診所電波瘦身療程非手術塑身護理 有效消減脂肪

陳敏麗西醫美容診所電波瘦身療程非手術塑身護理 有效消減脂肪
醫藥短波／維生素B3 可降壞膽固醇

醫藥短波／維生素B3 可降壞膽固醇
華爾街日報：疫情反而鞏固中國「世界工廠」地位

華爾街日報：疫情反而鞏固中國「世界工廠」地位
MLB／大谷翔平不敵腸胃炎 第1球就挨轟

MLB／大谷翔平不敵腸胃炎 第1球就挨轟

熱門新聞

好市多派人站在出口，檢查每位顧客的結帳收據。Getty Images

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

2022-09-02 10:30
安排退休計劃時，慎選節稅的投資和退休帳戶至關重要。取自pexels

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

2022-08-31 10:32
對於準備退休的民眾來說，何時開始領取社安金，成了必須審慎思考的重要決定。取自unsplash

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

2022-09-06 10:24
有些商品在亞馬遜買可能更省錢。Getty Images

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

2022-08-31 10:41
好市多販賣多種平價商品，退休人士也能在好市多挖到寶。Getty Images

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

2022-09-06 10:25
善用社會資源，持紅藍卡的年長者看牙仍可降低醫療費、甚至免費。取自pexels

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

2022-08-30 10:47

超人氣

更多 >
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變
美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區
路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大

路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大