這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

德州客棧牛排館炸牛排。取自Texas Roadhouse

連鎖牛排館吸引消費者上門的原因，在於你可以走進去點客自己愛吃的牛排、搭上幾樣豐盛的配菜，最後吃得飽飽地走出餐廳。

好消息是，對所有價位的牛排館？在後疫情時代，美國消費者再度擁抱他們，過去一年，多數品牌的業績都上升了，但在你進去消費前，營養學家 席德妮．葛林 (Sydney Greene)，提供幾點健康上的建議，指點那些餐點可以點、那些應該避開。

1 德州 客棧牛排館 (Texas Roadhouse) 炸牛排 (Country Fried Sirloin)

每客含1100卡路里、71克脂肪 (21克飽和脂肪)、195毫克膽固醇、2040毫克鈉、68克碳水化合物 (2克纖維、9克糖)、50克蛋白質 。

在德州客棧牛排館的菜單上，形容這道菜是「金黃香脆、手工槌打的鮮切莎朗牛肉，淋上奶油醬汁」。葛林說，這道菜光是炸牛排本身膽固醇、飽和脂肪和鈉的含量就很高，奶油醬汁就更不用提了。

不論消費客是否有心血管疾病或其他健康問題，最好避點這道菜，她建議最好改點烤鮭魚加兩道蔬菜。

澳拜客牛排店8盎司莎朗牛排與澳洲豬肋排。取自Outback Steakhouse-National臉書

2 澳拜客牛排店 (Outback Steakhouse) 8盎司莎朗牛排與澳洲 豬肋排

每客含1380卡路里

說到分量控制，這家牛排館還特別預警，餐點不要超過一天所應攝取熱量的一半。葛林表示，卡路里不是唯一需要關注的指標，牛肉含高度飽和脂肪與膽固醇，如果點的是豬肋排，鈉的含量尤其高，各方面應該都超標了。

避開這些「壞東西」，葛林建議改點那些燒烤類的鮭魚或蝦。

長角牛排館牛仔肋眼三明治。Longhorn Steakhouse臉書

3 長角牛排館 (Longhorn Steakhouse) 牛仔肋眼三明治 (Maverick Ribeye Sandwich)

每客含1050卡路里、62克脂肪 (25克飽和脂肪、1.5克反式脂肪)、200毫克膽固醇、1440毫克鈉、60克碳水化合物 (1克纖維、2克糖)、63克蛋白質

紅肉對健康可能是個問題，而過多的麵包與薯條也沒好處，而這道牛仔肋眼結合了這3項食物。

葛林說，三明治本身就超過1000卡路里，而這些並非高品質的卡路里，高熱量來源的肋眼牛肉，自然有很多脂肪，另外瑞士起士、白麵包和美乃滋，也給腸胃帶來不小壓力。

同樣地，營養專家也建議下次去長角牛排館可以點烤雞和草莓沙拉。

茹絲葵丁骨牛排。取自Ruth's Chris' Steak House臉書

4 茹絲葵 (Ruth's Chris) 丁骨牛排 (T Bone Steak)

每客含1220卡路里、91克脂肪 (40克飽和脂肪、4.5克反式脂肪)、310毫克膽固醇、1390毫克鈉、99克蛋白質

葛林說，沒有人晚餐需要一份24盎司的牛排，茹絲葵的丁骨牛排含168克蛋白質，遠超過一般人一天所需要的量。過多的蛋白質會造成腎臟負擔。此外，這道牛排也像所有紅肉一樣，含有高量的飽和脂肪。

葛林說，對愛吃紅肉的人來說，比較好的選擇是小份量的菲力(Petite Filet)。

羅根牛排屋豬肋排。取自Logan's Roadhouse

5 羅根牛排屋 (Logan's Roadhouse) 豬肋排(Full Stack of Babyback Ribs)

每客含920卡路里、52克脂肪 (18克飽和脂肪)、185毫克膽固醇、3520毫克鈉、59克碳水化合物 (1克纖維、51克糖)、51克蛋白質

許多人喜歡豬肋排，在吃的過程很有趣，但這不代表它很健康。葛林說，一個成年人一整天所需要的熱量是1800卡路里，這份豬肋排就佔了一半多。醬料中所含的鹽與糖更是驚人，建議點6盎司的頂級莎朗、加上兩種配菜。