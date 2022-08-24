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早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

聯合新聞網
許多人吃早餐喜歡來一片麵包或是三明治。然而碳水化合物含量高的麵包，如果長期大量食用，恐怕會對身體造成不良後果。取自pexels
許多人吃早餐喜歡來一片麵包或是三明治。然而碳水化合物含量高的麵包，如果長期大量食用，恐怕會對身體造成不良後果。取自pexels

許多人吃早餐，常喜歡來一片麵包或是三明治。然而碳水化合物含量高的麵包，如果長期大量食用，恐怕會對身體造成不良後果。近來日本內科醫師，就分析早餐吃麵包所帶來的負面缺點。

曾經看診過超過10萬名病患的日本腸胃醫師福島正嗣，近來在媒體「PRESIDENT Online」撰文，表示早餐吃麵包的缺點有三。首先是早晨人體會分泌皮質醇和腎上腺素，因此對於糖份的吸收效率多過午餐。而做為麵包原料的小麥粉，每100公克就含有42.2克的糖份，相比起來同樣重量的白飯，只有35.6克而已，因此在早上吃麵包，容易造成血糖瞬間暴增。

延續第一個原因，早餐吃麵包的第二項缺點，在於「引起人體碳水化合物的需求連鎖」。一時暴漲的血糖，雖然會透過胰島素的分泌而降低，但是大腦接收到「血糖下降」的訊息時，就會傾向尋找其他碳水化合物的食物，像是烏龍麵或義大利麵等餐點補充，弄到一整天都處在高碳水飲食的狀況下。

最後一項缺點，則在於擾亂自律神經。自律神經分成「交感神經」與「副交感神經」，前者在白天活動，幫助血液循環而抑制消化。後者則相反，不只是在夜間活動，還能降低心跳但促進消化管活動。兩神經會在早上起來時互相交接，然而若是攝取糖份，就會刺激副交感神經繼續活動，打亂生理時鐘。

福島以自身為例，建議早上就乾脆不要吃東西，或者以雞蛋之類的高蛋白食物取代碳水飲食，搭配喝水、茶或咖啡，做點簡單的運動比較理想。除了早餐之外，其他時間若是攝取過多碳水化合物，一樣容易在飽足感之餘增加身體負擔，也需要多加注意。

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