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不必學金聖歎 豆腐這樣做吃起來更像肉

記者胡玉立／即時報導
華人喜食的豆腐，要搖身一變升級成風味和質地俱佳的「仿肉」並不難。取材自推特
華人喜食的豆腐，要搖身一變升級成風味和質地俱佳的「仿肉」並不難。取材自推特

清朝才子金聖歎在獄中臨終時叫兒子附耳過來，悄聲說：「花生米與豆腐乾同嚼，有火腿味道，千萬不要讓那些劊子手知道，免得他們大發橫財。」金聖歎幽默詼諧能將生死置之度外，值得佩服，但他的話也讓人好奇，豆腐製品真的能有像在吃肉的感覺嗎？

近年來「植物肉」風潮正夯，不論是吃全素或彈性素，絕大多數素食者想要吃肉類替代品或「仿肉」，幾乎都只能自己在家裡製作或從商店購買。但華人幾世紀以來喜食的豆腐，要搖身一變升級成風味和質地俱佳的「仿肉」，其實並不難。

豆腐經濟實惠，富含植物性蛋白質，中國和日本移民早在1900年代初期即在美國開設了豆腐店。由於豆腐氨基酸成分完整，美國1970年代第一波素食主義浪潮下，開始擁抱豆腐。現在只要靠著「冷凍」這簡簡單單的一步，就能將此古老食物升級為「現代版素肉」。

眾所周知，若要獲得最佳仿肉質地和風味，必須壓榨豆腐；豆腐有80%成分是水，擠壓豆腐可排出很多水分。但其實，光是將豆腐冷凍，就可以排出很多液體。豆腐只需放在冰庫裡幾個小時，水就會變成冰晶，使豆腐中的蛋白質膨脹，形成全新結構，卻不會犧牲它的味道。

想要獲得最佳仿肉質地，建議先把豆腐壓成方塊，再把豆腐送入冰凍庫。如果嫌麻煩，直接把豆腐放入冰庫也可以，只是稍後解凍可能需要更長時間。

此外，建議使用板豆腐或老豆腐來做冷凍豆腐。將豆腐排乾水份並切塊，放入盤內置入冰庫至少兩小時，就可以立即使用；用不完的凍豆腐可放入封口盒子或袋子裡，冰凍最長可保存一年。

要解凍已排乾水份的凍豆腐，建議先放在冰藏區化凍。如果急著用，放入微波爐化凍也無傷大雅。化凍後的豆腐幾乎無所不能：炒菜、燒烤，甚至可以夾入越南法國麵包。最重要的是，它的新質地會更帶「肉感」、更有嚼勁，也有更多風味。

蛋白質 越南 華人

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