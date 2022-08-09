紐約法拉盛亞洲風格「美食廣場與啤酒花園」將開張

法拉盛的皇后Tangram大廈內將新設一亞洲風格的網路朋克(Cyberpunk)美食廣場與啤酒花園。取自Tangram網站

亞洲風格的電腦叛客(Cyberpunk，或譯賽博朋克)美食 廣場與啤酒花園即將開張，這座面積2萬4000平方呎的「大眾美食廣場與啤酒花園」(Food Hall and Hoi Polloi)位於嶄新的「皇后Tangram」大廈內，座落在皇后區華人聚集區的法拉盛 市中心。

「皇后Tangram」大廈是一棟面積120萬平方呎的綜合建築，集零售、美味小吃和娛樂於一體。

美食廳建造的七年間令人期待，因為業主保證，來這裡用餐的顧客可體驗到在新加坡 、香港、北京和台北的大排檔美食街的氛圍與活力。

用餐的顧客可體驗到在新加坡、香港、北京和台北的大排檔美食街的氛圍與活力。取自Tangram網站

「皇后Tangram」大廈是BHDM公司設計總監馬扎里尼(Dan Mazzarini)與F&T集團合作的結果，人們置身其中有如親臨亞洲，既可品嚐正宗的亞洲美食，又能體驗亞洲文化的多樣性。

龐大的「皇后Tangram」大廈雖是多功能用途的建築，但進入美食廣場後，鐘乳石天花板和非凡的內裝飾旋即映入眼簾，頓時產生耳目一新的感覺。

美食廣場的設計被認為是「有機工業與網路朋克相會」，使用的建材包括水泥、鋼、陶瓷和雪松木。這些建材的組合白天可捕捉從窗戶射入的自然光，夜晚在霓虹燈的輝映和滾動光束的照耀下，折射出天花板的標識與圖案。

美食廣場的美味小吃包括沐白(iMilky)、Soft Swerve冰激凌、蛋撻(Na Tart)、越南三明治Joju、韓國熱狗Cruncheese、青蔬麻辣燙、泰式火鍋Zaab Zaab、大胃美食、抹茶咖啡(Maiko Café)以及Coocoo Cachoo。

啤酒花園白天是享用美食小吃的座位，夜晚就成為熱門的未來主義電腦叛客(Cyberpunk)。取自Tangram網站

除美食廣場的小吃外，顧客還會發現法拉盛第一家的大眾啤酒花園Hoi Polloi。希臘語的Hoi Polloi即人民之意，大眾啤酒花園白天是顧客享用美食小吃的座位，夜晚就成為熱門的未來主義電腦叛客(Cyberpunk，或譯賽博朋克)。

大眾啤酒花園內有多個酒吧，提供24種本地特色啤酒。啤酒花園內有娛樂表演廳、遊戲廳以及三個私密活動室。顧客進入後立即感到霓虹燈光、迪斯可球和彩繪圖案撲面而來。

啤酒花園內類似熔岩燈的一面牆在街上也能看到，這裡是一個可容納40人的露台，顧客可一邊品酒一邊欣賞露台下的法拉盛夜景。