紐約餐館周倒數計時 「查氏餐館調查」幫你不踩雷

紐約餐館周的價格雖然一年比一年高，但今年有很多大牌新店參與，以及米其林餐廳回歸。取自Yelp網站

成立30周年的紐約餐館周，今年夏天盛大舉行，有超過650家餐廳參與這項活動，在8月21日截止之前，還有哪些上好餐廳可以用實惠的價格嘗鮮呢？老饕們可別錯過了這個可以享受美食 又不傷荷包的好機會。

隨著通膨高漲，紐約餐館周的價格也一年比一年高，但今年有很多大牌新店參與，以及米其林餐廳回歸，例如米其林三星 的Jean-Georges旗下共用廚房的Nougatine，二星的The Modern的 bar room，認真搜尋總能找到一些超高性價比、絕佳的美食和服務。

廣受吃貨們喜愛參考的「查氏餐館指南」，創辦人Tim Zagat也是紐約餐館周發起人之一，「查氏餐館指南」曾經評鑑過的10家最佳紐約餐廳，除了排名第一的Da Andrea未參與餐館周活動，其他2至10名的餐廳，都可以用30、45或60元的價位一飽口福。

以下是根據Yelp網站上「查氏餐館指南」所評價的紐約最家餐廳前2至10名排行與菜色與地點：

2. Gramercy Tavern / 美式餐廳 / 熨斗大廈

3. The Modern / 美式餐廳 / 中城西

4. Peter Luger / 牛排餐廳 / 威廉 斯堡

5. Blue Hill / 美式餐廳 / 格林威治村

6. Sea Fire Grill / 海鮮、牛排餐廳 / 中城東

7. Le Bernardin / 法式餐廳 / 劇院區

8. Beauty & Essex / 美式餐廳 / 下東城

9. Balthazar / 法式餐廳 / 蘇荷區

10. Chef’s Table at Brooklyn Fare / 日式料理、海鮮 / 中城西

要注意的是，有的餐廳只參加部分日期，供應套餐的價位也不同，出發前最好先上餐館周官網或致電餐廳查詢。