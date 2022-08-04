我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

解放軍軍演 傳美推遲洲際彈道飛彈試射 防局勢升溫

裴洛西訪台效應 專家：北京正喪失一中話語權

中央社台北4日電
眾院議長裴洛西。(美聯社)
眾院議長裴洛西。(美聯社)

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）3日結束訪問台灣行程，專家認為此行凸顯民主和威權的對抗，而隨著國際社會對台灣關注度的不斷提升，北京正喪失對「一個中國」的國際話語權。

裴洛西2日率訪問團抵台，3日傍晚結束近19小時的訪問，轉往下一站韓國。

裴洛西此行成為國際高度關注焦點，「美國之音」今天報導，裴洛西結束對台灣的旋風式訪問，但此行所產生的深遠影響才剛剛開始顯現，可能帶動各國政要訪台的骨牌效應，並探討北京是否將會喪失話語權。

報導表示，中國一直試圖在外交上孤立台灣，並對台灣政府與外國官員之間的交流、特別是裴洛西這樣高知名度官員的交流感到憤怒。北京擔心這位25年來到訪台灣最高級別的美國民選官員會使未來的類似訪問常態化，並使美國的盟友更有勇氣鞏固與台北之間的關係。

報導指出，裴洛西大大提升台灣的全球知名度，以及她所認為、各國知名政治人物訪問台灣的必要性。

據「華盛頓郵報」刊登裴洛西的署名文章，她說，台灣這個充滿活力與力量的民主政體正在受到威脅，面對中國共產黨不斷加速的侵犯行為，美國國會代表團對台灣的訪問應該被視為一個明確的聲明：在台灣捍衛自己和其自由的時候，美國與我們的民主夥伴台灣站在一起。

此外，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全事務專家克羅寧（Patrick Cronin）表示，北京除了憂心裴洛西訪問會虛化美國的「一中政策」外，另外一個讓北京擔憂的就是如何控制對所謂「一中」的敘述和政策方向。

報導指出，隨著國際社會對台灣關注度的不斷提升，北京正喪失對台灣地位敘事的國際話語權，這令中國領導層感到惱怒。中國一直以自己的「一中原則」將台灣描述為自己的一部分，並試圖強迫與中國建立外交關係的國家和國際組織承認這一原則。

當前國際對於中國的「一中」敘事逐漸不認同，2021年7月立陶宛「台灣」代表處在立陶宛首府維爾紐斯設置，同月東京奧運開幕儀式上，中華代表團入場時，現場司儀以「中華台北」介紹，但轉播單位日本放送協會（NHK）直接改稱「台灣」，替台灣隊正名。

今年3月美國眾議院則加碼，在通過的支出法案中，禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，盼將中國、台灣切割。

裴洛西訪台後，中國外交部長王毅指，美國一些人在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策；但這也透露出國際正在改變其所謂「一中」立場的趨勢。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

裴洛西 北京 立陶宛

上一則

美國女籃球星遭俄法院判刑9年 拜登：無法接受

下一則

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

延伸閱讀

南韓總統尹錫悅 民眾罵聲下與裴洛西通話40分鐘

南韓總統尹錫悅 民眾罵聲下與裴洛西通話40分鐘
裴洛西抵達日本 5日與日相岸田會談

裴洛西抵達日本 5日與日相岸田會談
裴洛西訪南韓 隻字未提台灣

裴洛西訪南韓 隻字未提台灣
裴洛西訪人權館 會吾爾開希、林榮基等中港台民運人士

裴洛西訪人權館 會吾爾開希、林榮基等中港台民運人士

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評
「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「裴洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治
裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

裴洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國
裴洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

裴洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話