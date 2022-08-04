我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

波洛西訪韓將赴板門店 川金會2019年就在這會面

中央社／首爾4日綜合外電
波洛西4日與南韓國會議長金振杓會晤。(歐新社)
波洛西4日與南韓國會議長金振杓會晤。(歐新社)

美國聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）今天與南韓國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）發表聯合聲明，矢言支持維持對北韓強大嚇阻的努力。此外南韓官員透露，波洛西計劃走訪兩韓共同警備區。

路透報導，波洛西與金振杓會晤，兩人都表示關切北韓持續發展的核武和飛彈威脅。

聲明說：「對於北韓威脅日增的危險情勢，雙方都表示擔憂。」

聲明還說：「在對北韓的強大和廣泛嚇阻的基礎上，我們同意支持兩國政府透過國際合作和外交對話，實現實際無核化與和平的努力。」

波洛西4日與南韓國會議長金振杓會晤。(歐新社)
波洛西4日與南韓國會議長金振杓會晤。(歐新社)

波洛西也在記者會上表示，她和金振杓就區域安全、經濟和氣候議題上加強合作交換意見。

另一方面，一名南韓官員表示，波洛西計劃今天稍晚，訪問由美國主導的聯合國盟軍指揮部（UN Command）和北韓共同管控、戒備森嚴的板門店共同警備區（Joint Security Area）。

一旦成行，波洛西將是自時任美國總統川普在2019年和北韓領導人金正恩會面以來，前往共同警備區的最高層級美國政要。

北韓當局昨天呼應北京對波洛西訪台的抨擊，稱之為對中國內政事務的「粗暴干涉」，並指責華府升高區域緊張情勢。

官員說，波洛西也計劃和休假中的總統尹錫悅通電話。5月上任的尹錫悅矢言提升韓美關係，承諾聯合軍演「常態化」，以及增強對北韓的威懾。

繼新加坡、馬來西亞和台灣之後，南韓是波洛西亞洲行程的第4站，今天稍晚將飛往此行最後一站日本。

波洛西 北韓 南韓

上一則

解放軍鎖台危機 蘇利文：沒必要升高情勢

下一則

波洛西與尹錫悅通話40分鐘 談及共同維護印太秩序

延伸閱讀

波洛西訪台 北京焦慮台灣更獨

波洛西訪台 北京焦慮台灣更獨
波洛西訪台 環時：打破「海峽中線」默契和克制

波洛西訪台 環時：打破「海峽中線」默契和克制
「休假中」不見波洛西 尹錫悅平息民怨 傳會通話

「休假中」不見波洛西 尹錫悅平息民怨 傳會通話
波洛西訪台 BBC：球踢給中國 習近平恐騎虎難下

波洛西訪台 BBC：球踢給中國 習近平恐騎虎難下

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空