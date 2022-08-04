波洛西訪韓將赴板門店 川金會2019年就在這會面
美國聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）今天與南韓國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）發表聯合聲明，矢言支持維持對北韓強大嚇阻的努力。此外南韓官員透露，波洛西計劃走訪兩韓共同警備區。
路透報導，波洛西與金振杓會晤，兩人都表示關切北韓持續發展的核武和飛彈威脅。
聲明說：「對於北韓威脅日增的危險情勢，雙方都表示擔憂。」
聲明還說：「在對北韓的強大和廣泛嚇阻的基礎上，我們同意支持兩國政府透過國際合作和外交對話，實現實際無核化與和平的努力。」
波洛西也在記者會上表示，她和金振杓就區域安全、經濟和氣候議題上加強合作交換意見。
另一方面，一名南韓官員表示，波洛西計劃今天稍晚，訪問由美國主導的聯合國盟軍指揮部（UN Command）和北韓共同管控、戒備森嚴的板門店共同警備區（Joint Security Area）。
一旦成行，波洛西將是自時任美國總統川普在2019年和北韓領導人金正恩會面以來，前往共同警備區的最高層級美國政要。
北韓當局昨天呼應北京對波洛西訪台的抨擊，稱之為對中國內政事務的「粗暴干涉」，並指責華府升高區域緊張情勢。
官員說，波洛西也計劃和休假中的總統尹錫悅通電話。5月上任的尹錫悅矢言提升韓美關係，承諾聯合軍演「常態化」，以及增強對北韓的威懾。
繼新加坡、馬來西亞和台灣之後，南韓是波洛西亞洲行程的第4站，今天稍晚將飛往此行最後一站日本。
上一則
解放軍鎖台危機 蘇利文：沒必要升高情勢
下一則
FB留言