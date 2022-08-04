波洛西訪韓將赴板門店 川金會2019年就在這會面

波洛西4日與南韓國會議長金振杓會晤。(歐新社)

美國聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）今天與南韓 國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）發表聯合聲明，矢言支持維持對北韓 強大嚇阻的努力。此外南韓官員透露，波洛西計劃走訪兩韓共同警備區。

路透報導，波洛西與金振杓會晤，兩人都表示關切北韓持續發展的核武和飛彈威脅。

聲明說：「對於北韓威脅日增的危險情勢，雙方都表示擔憂。」

聲明還說：「在對北韓的強大和廣泛嚇阻的基礎上，我們同意支持兩國政府透過國際合作和外交對話，實現實際無核化與和平的努力。」

波洛西4日與南韓國會議長金振杓會晤。(歐新社)

波洛西也在記者會上表示，她和金振杓就區域安全、經濟和氣候議題上加強合作交換意見。

另一方面，一名南韓官員表示，波洛西計劃今天稍晚，訪問由美國主導的聯合國盟軍指揮部（UN Command）和北韓共同管控、戒備森嚴的板門店共同警備區（Joint Security Area）。

一旦成行，波洛西將是自時任美國總統川普在2019年和北韓領導人金正恩會面以來，前往共同警備區的最高層級美國政要。

北韓當局昨天呼應北京對波洛西訪台的抨擊，稱之為對中國內政事務的「粗暴干涉」，並指責華府升高區域緊張情勢。

官員說，波洛西也計劃和休假中的總統尹錫悅通電話。5月上任的尹錫悅矢言提升韓美關係，承諾聯合軍演「常態化」，以及增強對北韓的威懾。

繼新加坡、馬來西亞和台灣之後，南韓是波洛西亞洲行程的第4站，今天稍晚將飛往此行最後一站日本。