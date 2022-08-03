我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

旋風訪台後 波洛西專機飛南韓繞路 不經東海

波洛西訪韓尹錫悅缺席 遭疑顧慮中國觀感

中央社首爾3日專電
南韓總統辦公室官員3日說，南韓總統尹錫悅沒有會見波洛西的計畫。 歐新社
南韓總統辦公室官員3日說，南韓總統尹錫悅沒有會見波洛西的計畫。 歐新社

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）率團巡訪亞洲，沿途與各國元首會面，但韓國總統尹錫悅卻以休假為由未安排會面，媒體推測可能是因顧慮中國。

波洛西率團展開亞洲行程，目前在訪問新加坡、馬來西亞及台灣時都與當地元首會面，5日訪問日本時也預期將與日本首相岸田文雄共進早餐，但在訪韓行程中唯獨未安排與韓國總統尹錫悅會面，原因僅是與尹錫悅休假行程重疊。

韓國總統辦公室在今早記者會中就波洛西訪韓行程表示，波洛西訪韓期間剛好與尹錫悅8月1日起的5天連休行程重疊，因此未安排會面，外交部長朴振也因東南亞國協區域論壇（ARF）等行程出國。

波洛西目前預計在4日上午與韓國國會議長金振杓會談，會後記者會結束後，將與韓國執政黨國民力量、最大在野黨共同民主黨等朝野代表共進午餐。

部分韓媒報導推測，尹錫悅雖在休假中，但仍有可能「突然」安排與波洛西見面，並稱總統辦公室正在協調相關行程；但總統辦公室不久後就發布聲明，澄清這類報導皆不屬實，「上午記者會所述內容沒有變化」。

這次是尹錫悅上任以來首次休假，但他以休假為由，可能使韓國成為波洛西亞洲行中唯一未安排元首會面的國家，招致輿論批評。加上近期尹錫悅政府施政爭議不斷，在人事、經濟表現、教育改革上屢屢挨批，更讓民眾大感不滿，指責「總要做好事情才能休假吧」。

也有媒體推測，波洛西訪台使中國當局大感不滿，尹錫悅可能是顧慮中國看法而未安排會面。

韓媒也密切關注中國當局及網友反應，朝鮮日報更分析，波洛西這次成功訪台，讓對於中國政府及軍方「為什麼沒能阻止波洛西」的不滿及質疑擴大，可能對習近平政權造成打擊。

尤其是習近平日前與總統拜登通話中，曾就波洛西訪台可能性要求美方恪守「一個中國原則」，並警告「玩火必自焚」，遭中國部分網友質疑「只會放話」；報導指出，2日晚間微博網站突然無法連線，可能是為阻止對政府不滿言論擴散。

波洛西 習近平 日本

上一則

紐時：台灣人平常心看待波洛西到訪 渴望獲美支持

延伸閱讀

紐時：台灣人平常心看待波洛西到訪 渴望獲美支持

紐時：台灣人平常心看待波洛西到訪 渴望獲美支持
波洛西訪台攪動兩岸關係 產業界籲兩岸當局莫擦槍走火

波洛西訪台攪動兩岸關係 產業界籲兩岸當局莫擦槍走火
波洛西離台 市場淡化美中緊張 道瓊早盤漲0.55%

波洛西離台 市場淡化美中緊張 道瓊早盤漲0.55%
波洛西訪台致美中緊張升級 南韓面臨外交考驗

波洛西訪台致美中緊張升級 南韓面臨外交考驗

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52

超人氣

更多 >
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因
影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言
波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯

波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯
黃安賭輸了 波洛西確定抵台 他耍賴「不嫁蔡英文」

黃安賭輸了 波洛西確定抵台 他耍賴「不嫁蔡英文」