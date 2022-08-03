波洛西訪韓尹錫悅缺席 遭疑顧慮中國觀感

南韓總統辦公室官員3日說，南韓總統尹錫悅沒有會見波洛西的計畫。 歐新社

聯邦眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）率團巡訪亞洲，沿途與各國元首會面，但韓國總統尹錫悅卻以休假為由未安排會面，媒體推測可能是因顧慮中國。

波洛西率團展開亞洲行程，目前在訪問新加坡、馬來西亞及台灣時都與當地元首會面，5日訪問日本 時也預期將與日本首相岸田文雄共進早餐，但在訪韓行程中唯獨未安排與韓國總統尹錫悅會面，原因僅是與尹錫悅休假行程重疊。

韓國總統辦公室在今早記者會中就波洛西訪韓行程表示，波洛西訪韓期間剛好與尹錫悅8月1日起的5天連休行程重疊，因此未安排會面，外交部長朴振也因東南亞國協區域論壇（ARF）等行程出國。

波洛西目前預計在4日上午與韓國國會議長金振杓會談，會後記者會結束後，將與韓國執政黨國民力量、最大在野黨共同民主黨等朝野代表共進午餐。

部分韓媒報導推測，尹錫悅雖在休假中，但仍有可能「突然」安排與波洛西見面，並稱總統辦公室正在協調相關行程；但總統辦公室不久後就發布聲明，澄清這類報導皆不屬實，「上午記者會所述內容沒有變化」。

這次是尹錫悅上任以來首次休假，但他以休假為由，可能使韓國成為波洛西亞洲行中唯一未安排元首會面的國家，招致輿論批評。加上近期尹錫悅政府施政爭議不斷，在人事、經濟表現、教育改革上屢屢挨批，更讓民眾大感不滿，指責「總要做好事情才能休假吧」。

也有媒體推測，波洛西訪台使中國當局大感不滿，尹錫悅可能是顧慮中國看法而未安排會面。

韓媒也密切關注中國當局及網友反應，朝鮮日報更分析，波洛西這次成功訪台，讓對於中國政府及軍方「為什麼沒能阻止波洛西」的不滿及質疑擴大，可能對習近平 政權造成打擊。

尤其是習近平日前與總統拜登通話中，曾就波洛西訪台可能性要求美方恪守「一個中國原則」，並警告「玩火必自焚」，遭中國部分網友質疑「只會放話」；報導指出，2日晚間微博網站突然無法連線，可能是為阻止對政府不滿言論擴散。