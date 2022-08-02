接見波洛西 蔡英文：對軍事威脅不退縮、維護台海和平

台總統蔡英文（右）3日上午在總統府接見聯邦眾議院議長波洛西（左）所率領訪問團，頒授波洛西「特種大綬卿雲勳章」。（取材自總統府影音）

聯邦眾院議長波洛西 一行美東時間2日晚間（台北時間3日上午）在總統府獲蔡英文 總統接見，蔡英文致詞時特別提到「台灣應對變局的基本態度」。她表示，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮；台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力維護台海和平穩定。

蔡英文先頒授特種大綬卿雲勳章給波洛西，她隨後致詞時指出，過去她和副總統賴清德過境美國，都會接到波洛西來電致意歡迎，這次非常高興在總統府與波洛西見面。

蔡英文說，波洛西是台灣最堅定的友人，到訪的各位議員也是重要領袖，長期在各領域推動台美關係進展，感謝大家此次訪台，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。

蔡英文說，波洛西和台灣有很深的淵源，波洛西在1999年10月曾經訪台，當時特別關心921震災情況，20年後台灣走出陰影也重建，陸續克服各項挑戰。

她說，這20多年來，波洛西一直關注台灣民主發展，長期關注台灣的國際參與，她要表達最誠摯的感謝。她也十分敬佩波洛西長期堅定捍衛民主自由，對於違反民主價值的言行更是勇於挺身對抗，令人印象深刻也很感動。

蔡英文說，今年俄羅斯入侵烏克蘭，使台海安全成為全世界關注焦點，民主台灣若受到侵略，整個印太地區安全都會受到巨大衝擊，在這裡她特別向各位傳達台灣應對變局的基本態度。

第一，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主防線，希望和全世界民主國家團結合作，共同維護民主價值。

第二，台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力維護台海和平穩定，讓台灣可以成為區域安全的關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區及全球貿易供應鏈 穩定發展。

第三，台灣是美國可靠且可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會及行政部門，在印太區域安全、人才培育、供應鏈合作等各層面強化合作，讓台美關係進一步提升。

蔡英文最後再次感謝波洛西和訪團在關鍵時刻以行動表達對台灣堅定支持，以及表達美國支持台灣自我防禦的一貫政策。她也說，頒贈特種大綬卿雲勳章代表對波洛西的感謝，期待透過更多相互合作持續提升台美關係；希望台美繼續相互扶持，做彼此堅實的夥伴，一起讓民主的光芒繼續閃耀，一起努力。