我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／台灣多危險？學者：大陸可能會...

北京「懲戒台獨關聯機構」 4台企、2基金會被點名

王毅放狠話：美國挑釁中國必將碰得頭破血流

記者陳言喬／即時報導
中國大陸國務委員兼外長王毅。（新華社）
中國大陸國務委員兼外長王毅。（新華社）

聯邦眾院議長波洛西訪台，中國大陸國務委員兼外長王毅表示，波洛西明目張膽到訪「中國台灣地區」，「這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨，這再次證明，一些美國政客已經淪為中美關係的麻煩製造者，美國已經成為台海和平和地區穩定的最大破壞者」。

澎湃新聞報導，王毅說，美國不要幻想阻撓中國的統一大業。台灣是中國的一部分。實現國家完全統一是大勢所趨，是歷史必然。「我們絕不會為台獨分裂和外部勢力干涉留下任何空間。美方不論以什麼方式支援縱容台獨，最終都將是竹籃打水一場空」。台灣問題是因當年國家弱亂而產生，今後必將隨著民族復興而終結。

他說，「我們將國家和民族發展放在自己力量的基點上，也願與各國和平共處、共同發展，但絕不允許任何國家破壞中國的穩定和發展」。在台灣問題上挑釁滋事，企圖遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平崛起，完全是徒勞的，必將碰得頭破血流」。

王毅表示，美方聲稱中方在升級局勢，但最基本的事實是，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。美方聲稱議長訪台曾有先例，但最基本的道理是，過去的錯誤不能成為今天重犯的藉口。美方聲稱三權分立無法約束議會，但最基本的國際法準則是，美國必須履行其國際義務，尤其是重要政治人物更不能胡作非為。美方還聲稱中國尋求統一是對台灣的威脅，但最基本的邏輯是，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

王毅強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。

王毅 波洛西 眾院

上一則

波洛西吸睛能力無人可敵 預期她離台後北京還有動作

下一則

北京「懲戒台獨關聯機構」 4台企、2基金會被點名

延伸閱讀

波洛西吸睛能力無人可敵 預期她離台後北京還有動作

波洛西吸睛能力無人可敵 預期她離台後北京還有動作
波洛西拉高台灣能見度 土耳其專圖介紹歷史、政經發展

波洛西拉高台灣能見度 土耳其專圖介紹歷史、政經發展
美國主流媒體 即時大篇幅報導波洛西訪台

美國主流媒體 即時大篇幅報導波洛西訪台
波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯

波洛西效應？中：王毅出席東亞外長會 不見布林肯

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北