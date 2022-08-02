王毅放狠話：美國挑釁中國必將碰得頭破血流

中國大陸國務委員兼外長王毅。（新華社）

聯邦眾院 議長波洛西 訪台，中國大陸國務委員兼外長王毅 表示，波洛西明目張膽到訪「中國台灣地區」，「這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨，這再次證明，一些美國政客已經淪為中美關係的麻煩製造者，美國已經成為台海和平和地區穩定的最大破壞者」。

澎湃新聞報導，王毅說，美國不要幻想阻撓中國的統一大業。台灣是中國的一部分。實現國家完全統一是大勢所趨，是歷史必然。「我們絕不會為台獨分裂和外部勢力干涉留下任何空間。美方不論以什麼方式支援縱容台獨，最終都將是竹籃打水一場空」。台灣問題是因當年國家弱亂而產生，今後必將隨著民族復興而終結。

他說，「我們將國家和民族發展放在自己力量的基點上，也願與各國和平共處、共同發展，但絕不允許任何國家破壞中國的穩定和發展」。在台灣問題上挑釁滋事，企圖遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平崛起，完全是徒勞的，必將碰得頭破血流」。

王毅表示，美方聲稱中方在升級局勢，但最基本的事實是，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。美方聲稱議長訪台曾有先例，但最基本的道理是，過去的錯誤不能成為今天重犯的藉口。美方聲稱三權分立無法約束議會，但最基本的國際法準則是，美國必須履行其國際義務，尤其是重要政治人物更不能胡作非為。美方還聲稱中國尋求統一是對台灣的威脅，但最基本的邏輯是，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

王毅強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。