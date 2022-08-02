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解放軍將「圍台」軍演 中專家：飛彈將飛越台灣上空

記者陳言喬／即時報導
央視日前公布東風17飛彈在公路上發射升空的的畫面。（取材自央視）
央視日前公布東風17飛彈在公路上發射升空的的畫面。（取材自央視）

為報復聯邦眾院議長波洛西訪台。解放軍宣布在台灣周遭六地舉行包圍性軍演。中國大陸專家稱飛彈將穿越台灣上空落在台灣東部海域。

澎湃新聞報導，軍事專家韓東表示，與1996年的台海演習相比，這次演習最大特點是演習區域包圍台灣，尤其是台灣東部，演習包括在台灣東部將進行常規導彈火力試射，這意味著導彈將穿越台島上空。

在波洛西專機美東時間2日上午（台北時間2日晚間）抵達台北松山機場後，大陸國防部、解放軍東部戰區接連發聲，宣布當晚開始在台島周邊開展一系列聯合軍事行動。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，台北時間2日晚間開始，中國人民解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

央視新聞報導，東部戰區副參謀長顧中表示，戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力。

據新華社受權發布的公告，解放軍在台灣周邊畫定了六塊演習區域，並公布了演習畫定區域的經緯度。從公告可以看出，六塊演習區域分布在在台島東部、北部、西南部、東南部以及台灣海峽，包圍整個台灣本島。

解放軍 波洛西 眾院

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