台桃機與松機都收到炸彈恐嚇 民航局：訊息來源在境外

桃園機場公司今天連續接獲恐嚇信，威脅在機場放置爆裂物，航警局安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，在航廈內巡視，加強飛安檢查確保機場安全。記者黃仲明／攝影

眾院 議長波洛西 在國際關注下訪問台灣，預計台北時間今晚10時(美東時間上午10時)將抵達松山機場 ，明日預計拜訪立法院、總統府、景美人權文化園區等地。孰料，今日桃園機場與松山機場均陸續接獲不明人士炸彈恐嚇，除兩機場成立現地應變小組外，交通部也於下午成立先期應變小組，由民用航空局局長林國顯擔任指揮官，航警局與兩機場亦協同進駐。初步追查，訊息源頭均來自境外。

民航局說，今日上午9時10分，有不明人士於桃機公司官網留言，揚言將於機場內部署3枚炸彈引爆，桃機公司隨即報警，民航局接獲通報後，亦立即要求全台各機場提升警戒，並由機場保全人員配合航警加強巡查。

接獲第一通恐嚇訊息後，桃機公司又陸續接獲6通類似訊息，民眾以電子郵件或電話傳達恐嚇訊息，除了報案，桃機公司也於下午2時50分成立現地應變小組。

民航局也說，下午3時50分與5時18分，松山機場服務台也先後接獲恐嚇電話，指已於松機垃圾桶內放置炸彈、將綁炸彈到松機引爆等，除立即報案，站方亦同時成立現地應變小組。交通部王國材部長隨即指示成立先期應變小組，小組於下午5時30分成立。

林國顯表示，對於這9起恐嚇訊息，兩機場均「從嚴處理」，航警由警官帶隊，與機場保全人員仔細搜索機場各角落，除了航廈，停車場與其他可能地點均嚴密巡查；除了有接獲恐嚇訊息的桃機、松機成立現地應變小組，民航局亦已經要求全台所有機場加強警戒，除了增加巡查人力，並留意可疑人士。

航警局指出，警方已初步追查9通恐嚇訊息，相關訊息IP位址或電話源頭，均來自境外，相關細節，辦案人員進一步釐清中。