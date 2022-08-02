中禁上百家食品 台商：幾十個糕餅貨櫃泡湯、損失千萬

大陸海關總署暫停台灣多家食品進口，正逢旺季的糕餅業者可能首當其衝。（取自大陸海關總署網站）

在聯邦眾院議長波洛西 傳即將訪台之際，中國大陸海關總署於北京 時間1日突暫停上百家台灣食品進口，並於晚間在官網更新「港澳台地區生產企業註冊信息」，有在大陸從事進出口的台商受訪還原昨日下午接到噩耗時，正準備協助台灣某知名糕餅店幾十個貨櫃銷陸，業者損失粗估可能上千萬台幣。

在大陸從事進出口貿易約20年的台商受訪指稱，台灣多個食品遭暫停進口的消息，是在北京時間1日下午2時陸續傳出，做口岸生意的台商陸續接到通知並互相轉發，被禁的類型涵蓋加工食品、農產品、水產品、果汁、糕餅等都有，群組內一片愁雲慘霧。

他舉例，譬如維力、味全、萬家香、泰山，每年都有過百個貨櫃銷陸，尤其進入8月後，糕餅業準備開始迎接月餅旺季，如今維格餅家、郭元益、陳允寶泉、太陽堂等知名業者也被暫停進口，對生意已因疫情受到影響的他們，損失將相當慘重。

台商指稱，在接到通知前，他正在協助某家知名糕餅業者的進口報關，有幾十個貨櫃準備銷陸，原物料都買好了，生產也進入包裝階段，以一個貨櫃價值上百萬台幣來算，損失估計上千萬。

一名中部糕餅業者受訪說，他們從2010年起，赴陸參加展會，隨後透過淘寶或代理方式銷陸，如今遇到這種「大人打架，小孩遭殃」的事情，只能摸摸鼻子，自認倒楣。

另一名從事貨貿的台商猜測，遭禁原因除了外界多與波洛西訪台進行聯想外，按大陸慣例，為了「師出有名」，行政層面的原因或與日本 福島核食品、資料不完全有關，因為大陸自日本排放核廢水、台灣放寬福島食品進口後，加上兩岸關係不佳，對台日進口產品通關通關幾乎是「票票查」，每一單都檢查，若台灣業者在註冊時，資質有多勾選涉及水產品項，或商品內含水產品，就可能在大數據排查下，因資料不完善被暫停進口，要求業者補齊、自證後才放行。

但他坦言，若要解決問題，仍然還須兩岸官方進行溝通，或是關係有所好轉，否則就如之前的水果、石斑魚一樣，遭大陸暫停進口後，何時恢復一直「遙遙無期」。