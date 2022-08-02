波洛西訪台？考驗習近平「安內攘外」危機處理

中國國家主席習近平與拜登總統才通過電話，但眾院議長波洛西還是堅持訪台。中共總書記習近平。（新華社資料照）

紐約時報報導，上一次北京 因為台灣與華府發生重大衝突之際，當時在黨內被視為明日之星、擔任福建省委副書記的習近平 ，1997年11月穿起軍裝參加福建陸軍預備役炮手訓練；早在成為中共領導人之前，習近平就了解對台灣展現強硬態度，攸關共產黨內的政治生存。

對內面臨政經考驗 要拚第三任

報導指出，相同教訓如今仍是習近平必須審慎思考的問題，衡量如何因應民主黨籍眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)在這趟亞洲之旅行程中造訪台灣。紐時分析，現正面臨經濟、政治考驗的習近平，如果因為台灣而陷入危機，即使獲得民族主義者支持，卻可能為自己帶來傷害。

波洛西行程1日已從新加坡展開，預料她2日將前往台灣。如果波洛西成行，將成為繼1997年共和黨籍眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)之後，另一位訪問台灣的美國最高層級現任官員。

中國外交部已經警告，波洛西訪台將導致嚴重後果，中國軍方也表示，已經做好準備捍衛主權；但紐時指出，今年稍後將登場的中共二十大是習近平眼前的關注重點，屆時可能鞏固支持，確定順利進入第三任任期，打破先前中共領導人兩任任期的慣例；習近平必須透過運籌帷幄，讓黨內官員一致支持他是未來五年的最高領導。

對台態度強硬 卻得避擦槍走火

報導指出，習近平的施政紀錄引發某些私下議論，包括疫情爆發以及嚴格清零政策已讓中國經濟成長受到打擊，俄羅斯對烏克蘭出兵也讓習近平與俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)的友好關係面臨質疑。如果波洛西將與台灣官員會面，習近平勢必面臨更多挑戰。

眾院議長波洛西傳出亞洲之旅行程中將造訪台灣。（美聯社）

紐約時報報導，國際問題專家指出，如果波洛西果真訪問台灣，北京可能透過展現軍事實力來表達北京的憤怒，但將避免可能擦槍走火的對峙局面，以免引發金融市場震盪，使得中國經濟進一步遭連累。

暨南大學國際關係教授陳定定對紐約時報指出，北京對於波洛西訪台肯定會有強烈反應，「可是並不會失控」。

通話拜登 對美警告玩火自焚

習近平上周與拜登總統通話時曾警告「玩火必自焚」，非營利智庫機構「中國高等研究中心」(Center for Advanced China Research，CACR)主席吉特爾(David Gitter)說，如此表述屬於中級警告用詞(midlevel warning rhetoric)，還不到拉到最高層級、代表可能爆發戰爭的警語。

吉特爾說，這項警告代表著北京方面不會立即採取瘋狂手段，例如對波洛西人身安全做出直接威脅等。