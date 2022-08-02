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波洛西訪台遭脅放炸彈 台北市將動員350警力一路維安

記者廖炳棋／台北報導
台北君悅酒店外觀。（本報資料照片）
台北君悅酒店外觀。（本報資料照片）

聯邦眾院議長波洛西訪問亞洲，根據相關消息，最快可能在美東時間2日上午（台北時間2日晚間）抵台，警政署、刑事局、航警局及台北市警察局已有預擬因應方案，若波洛西確定訪台，計畫就會啟動。

不過桃園機場公司表示，已在旅客信箱收到恐嚇信，為阻止波洛西訪台，威脅在機場放置三枚爆裂物。目前警方已經接獲報案，正全力偵辦恐嚇信來源及加強機場維安作為。

波洛西若是2日抵台，專機可能直達松山機場，下榻一晚後，台北時間3日可能拜會總統及立法院。據了解，目前外交部尚未宣布波洛西訪台一事，但台北市警察局已有預擬方案。包括下榻飯店維安、路口交通管制，包括轄區警力、支援警力，約350至400警力保護波洛西安全。

台北市警察局已經安排相關維安勤務，若波洛西確定訪台，就立刻頒布計畫啟動。此外警政署也會派出國際、外事業務警官，與隨行波洛西的美國安全官合作，擔任波洛西隨扈護衛。

台北市警官指出，警察局確實已經針對波洛西來台準備「鴻賓勤務」，所謂「鴻賓勤務」，是針對非國家元首的重要外賓維安勤務代號，有別於國家元首的「敦鄰勤務」；當波洛西抵達台灣後，台北市警方會安排道路警衛確保沿路安全，另有前導與殿後警車，護衛波洛西車隊；包括機場、下榻旅館及相關訪問地點，都會安排警力維安。

今年3月，美國前國務卿龐培歐造訪台灣，到總統府拜會蔡英文總統，部分民眾集結自由廣場，抗議龐培歐來台；也因此這次波洛西若訪問台灣，相關未經申請的陳抗勤務也會進行排除。

由於美國AIT與台北市君悅酒店有合作，因此波洛西來台後，以下榻君悅酒店可能性最大，其次可能入住萬豪酒店；目前信義警分局已經調整相關人員休假，因應波洛西來台入住君悅酒店的可能。

波洛西 機場 警察

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