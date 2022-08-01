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中國學者：波洛西若成功訪台 將衝擊和平統一

記者陳政錄／北京報導
聯邦眾院議長波洛西訪台行程受到國際關注。（歐新社）
聯邦眾院議長波洛西訪台行程受到國際關注。（歐新社）

聯邦眾院議長波洛西預計訪問台灣，擬美東時間2日上午（台北時間2日晚間）抵台、美東時間2日晚間（台北時間3日上午）與蔡英文總統會面後離開，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為，為避免兩岸和平統一的可能性受到衝擊，北京很可能會將「必要措施」執行到底。

唐永紅說，若她成功訪台，勢必會造成骨牌效應，類似事件還將隨美國繼續打台灣牌，接二連三的出現。他說，這對於中國大陸在國際上捍衛「一中原則」，在兩岸關係上捍衛「九二共識」、反台獨分裂，都會造成不利的衝擊，進而影響到大陸國家發展與民族復興的外部環境，台灣民意也將會進一步拒統傾獨，進而衝擊到大陸推進兩岸和平統一的可能性。

因此，唐永紅說，對於波洛西擬訪台，大陸國防部、外交部、國台辦均多次做出了嚴厲表態，且美國總統拜登、中國大陸國家主席習近平通話後，外界原以為陸方態度會軟化，但實際上並非如此，雙方花了相當大的篇幅討論台灣議題，中方的立場均一再表明，沒有任何的退讓空間。

唐永紅進一步表示，相比25年前訪台時任聯邦眾院議長金瑞契訪台時，金瑞契是在野黨，波洛西是執政黨，且中美和兩岸關係已完全不同，中方在處理台灣問題上的「實力」也發生了根本變化，因此陸方此次有需要，也有實力兌現「說到做到」。

唐永紅還說，對於波洛西來說，犧牲自己以助力民主黨選舉或台灣並不明智，事實上，拜登、波洛西、美國軍方一開始都在互相踢球，如果中國大陸出現妥協退讓，他們就會達成共識，授權波洛西訪台，但從波洛西未將台灣正式列入行程，就可看出端倪。

唐永紅認為，若波洛西真的硬闖台灣，大陸軍方除了可能會採取軍事手段阻止外，中國大陸亦可能在國際上強化「一中原則」，以反制國際反華勢力與「台獨」勢力相互勾連的行為，譬如要求邦交國與台灣交往時須經過北京、要求邦交國不承認台灣護照等。

唐永紅還補充，民進黨正在介入美國國內政黨競爭中，據美國《每日調查》網1日轉載文章《台與中美洲盟友旨在為拜登政府設下陷阱》指稱，台灣因先前在美總統大選中，押寶共和黨而策動瓜地馬拉總統不出席美洲峰會，得罪了民主黨與拜登政府。他說，如今，又可能因波洛西訪台影響與共和黨的關係。

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