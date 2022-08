社會傳真／我找到35個兄弟姊妹 捐精帥爸太強？是我媽太讚

什麼是「正常家庭」?作者克麗斯塔.比爾頓將母親和自己的傳奇人生,撰寫成回憶錄《正常家庭:關於真相、愛情以及我如何認識我的35個兄弟姊妹》,從非比尋常的角度思考遺傳和命運。(取自亞馬遜網站)

什麼是「正常家庭」?對作者克麗斯塔.比爾頓(Chrysta Bilton)來說,是很難回答的問題。比爾頓的母親黛博拉(Debra)是單身同性戀 者,80年代活躍於加州 ,曾與眾多名流交往;黛博拉找到了一名理想中的精子捐贈者,生下比爾頓,還讓對方不時以生父姿態出現在女兒面前。殊不知,這位捐精者後來成為加州精子銀行最受歡迎的捐精者之一;比爾頓最終發現,自己有35個同父異母兄弟姊妹。

傳奇人生 35個手足

比爾頓最近將母親和自己的傳奇人生,撰寫成回憶錄《正常家庭:關於真相、愛情以及我如何認識我的35個兄弟姊妹》(Normal Family: On Truth, Love, and How I Met My 35 Siblings),從非比尋常的角度思考遺傳和命運。

華盛頓郵報報導,2007年紐約時報曾撰文介紹比爾頓的父親;當時50歲的哈里森(Jeffrey Harrison,又名捐精者150,Donor 150)住在加州威尼斯的一輛房車裡,和四隻狗一起生活,而且是加州精子銀行最受歡迎的捐精者之一。

但哈里森最早開始捐精,始於黛博拉的要求。黛博拉一心一意想懷孕生子,但「絕不可以是隨隨便什麼人的精子,」比爾頓寫道,「她想要一個俊美、看來有才華又有家世背景的人。」當黛博拉在大街上遇到陌生人哈里森時,認定他就是「那個人」。

為了說服哈里森分享他的精液,黛博拉提議出價2000元,以每次200元的形式分10次開車載哈里森去精子銀行將精子存入。黛博拉藉機更了解哈里森,還額外要求哈里森發誓不會將精子捐贈給其他任何人。

母親挑精 注重外貌

華郵指出,據了解,哈里森的家世與前最高法院大法官有關,黛博拉則是前加州州長奧爾森(Culbert Olson)的孫女。

比爾頓指出,母親黛博拉曾考慮使用Repository for Germinal Choice精子銀行服務,那裡存有同意匿名與世界分享自己DNA的諾貝爾獎得主精子。

黛博拉從一名史丹福數學家那裡收到三小瓶遺傳物質。第一瓶灑在餐桌上,第二瓶沒有懷孕成功,後來她請私人偵探打探出捐精者,發現是她「見過頭最禿、最沒有吸引力的教授」,於是最後決定放棄第三瓶。

哈里森對瑜伽的興趣、他(在脫衣舞廳)的表演背景、他的身高、他的藍眼睛、曾登上1984年11月《花花公子》雜誌的俊美外貌,吸引了黛博拉,認為他就是她想要的小孩的真人樣板。黛博拉使用哈里森的精子生下比爾頓,幾年後,比爾頓的妹妹凱特 琳(Kaitlyn)以同樣方式受孕出生。

隨著時間推移,黛博拉明白,「就算她能說服哈里森偶爾扮演爸爸一角,但他可能壓根兒不是理想的父親人選。」

生父吸毒 成為夢魘

哈里森傾向相信陰謀論,一度認為自己是救世主。但生在特權階層家庭的黛博拉,父母與她關係疏離,加上潛在的家庭悲劇,讓她不斷遊移在不同的宗教信仰和戀愛生活中。黛博拉曾與披頭四一起打坐、傳授蒂娜特納(Tina Turner)佛教知識,與知名演員傑夫布里吉(Jeff Bridges)和華倫比提(Warren Beatty)約會,與安吉拉·戴維斯(Angela Davis,60年代知名政治活動家、學者和作家)作伴,並以女同性戀者身分為前億萬富豪裴洛(Ross Perot)工作。

比爾頓表示,她的母親盡最大努力為她和妹妹創造「家庭感」,但她的掙扎反而不是自己是捐精生下的小孩,而是她的生父哈里森有時候居無定所,還常常吸毒。

同父異母 互尋彼此

比爾頓的同父異母兄弟姊妹,後來透過捐贈者兄弟姊妹登記處找到彼此,並將他們的故事公諸於世;哈里森看到後,開始與其中一些後代見面,並告訴他們比爾頓和凱特琳的事。這對姊妹開始收到來自臉書群組Donor 150以及DNA檢測網站Ancestry.com的消息。

書的後半部,黛博拉發現哈里森向精子銀行有償捐精,幫其他人孕育出眾多小孩後,決定與他斷絕關係。得知比爾頓打算與同父異母兄弟姊妹重聚時,黛博拉陷入恐慌。比爾頓此時明白,「捐精者150」 的眾多孩子其實證明了母親的強大動能,「沒有她,這些人都不會活著。」