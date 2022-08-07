社會傳真／我找到35個兄弟姊妹 捐精帥爸太強？是我媽太讚

什麼是「正常家庭」？作者克麗斯塔．比爾頓將母親和自己的傳奇人生，撰寫成回憶錄《正常家庭：關於真相、愛情以及我如何認識我的35個兄弟姊妹》，從非比尋常的角度思考遺傳和命運。（取自亞馬遜網站）

什麼是「正常家庭」？對作者克麗斯塔．比爾頓（Chrysta Bilton）來說，是很難回答的問題。比爾頓的母親黛博拉（Debra）是單身同性戀 者，80年代活躍於加州 ，曾與眾多名流交往；黛博拉找到了一名理想中的精子捐贈者，生下比爾頓，還讓對方不時以生父姿態出現在女兒面前。殊不知，這位捐精者後來成為加州精子銀行最受歡迎的捐精者之一；比爾頓最終發現，自己有35個同父異母兄弟姊妹。

傳奇人生 35個手足

比爾頓最近將母親和自己的傳奇人生，撰寫成回憶錄《正常家庭：關於真相、愛情以及我如何認識我的35個兄弟姊妹》（Normal Family: On Truth, Love, and How I Met My 35 Siblings），從非比尋常的角度思考遺傳和命運。

華盛頓郵報報導，2007年紐約時報曾撰文介紹比爾頓的父親；當時50歲的哈里森（Jeffrey Harrison，又名捐精者150，Donor 150）住在加州威尼斯的一輛房車裡，和四隻狗一起生活，而且是加州精子銀行最受歡迎的捐精者之一。

什麼是「正常家庭」？作者將母親和自己的傳奇人生，撰寫成回憶錄《正常家庭：關於真相、愛情以及我如何認識我的35個兄弟姊妹》，從非比尋常的角度思考遺傳和命運。（取自亞馬遜網站）

但哈里森最早開始捐精，始於黛博拉的要求。黛博拉一心一意想懷孕生子，但「絕不可以是隨隨便什麼人的精子，」比爾頓寫道，「她想要一個俊美、看來有才華又有家世背景的人。」當黛博拉在大街上遇到陌生人哈里森時，認定他就是「那個人」。

為了說服哈里森分享他的精液，黛博拉提議出價2000元，以每次200元的形式分10次開車載哈里森去精子銀行將精子存入。黛博拉藉機更了解哈里森，還額外要求哈里森發誓不會將精子捐贈給其他任何人。

母親挑精 注重外貌

華郵指出，據了解，哈里森的家世與前最高法院大法官有關，黛博拉則是前加州州長奧爾森（Culbert Olson）的孫女。

比爾頓指出，母親黛博拉曾考慮使用Repository for Germinal Choice精子銀行服務，那裡存有同意匿名與世界分享自己DNA的諾貝爾獎得主精子。

胚胎專家的培養皿。(美聯社)

黛博拉從一名史丹福數學家那裡收到三小瓶遺傳物質。第一瓶灑在餐桌上，第二瓶沒有懷孕成功，後來她請私人偵探打探出捐精者，發現是她「見過頭最禿、最沒有吸引力的教授」，於是最後決定放棄第三瓶。

哈里森對瑜伽的興趣、他(在脫衣舞廳)的表演背景、他的身高、他的藍眼睛、曾登上1984年11月《花花公子》雜誌的俊美外貌，吸引了黛博拉，認為他就是她想要的小孩的真人樣板。黛博拉使用哈里森的精子生下比爾頓，幾年後，比爾頓的妹妹凱特 琳（Kaitlyn）以同樣方式受孕出生。

隨著時間推移，黛博拉明白，「就算她能說服哈里森偶爾扮演爸爸一角，但他可能壓根兒不是理想的父親人選。」

有的婦女想要懷孕生子，須從精子銀行獲得精子。(Getty Images)

生父吸毒 成為夢魘

哈里森傾向相信陰謀論，一度認為自己是救世主。但生在特權階層家庭的黛博拉，父母與她關係疏離，加上潛在的家庭悲劇，讓她不斷遊移在不同的宗教信仰和戀愛生活中。黛博拉曾與披頭四一起打坐、傳授蒂娜特納（Tina Turner）佛教知識，與知名演員傑夫布里吉(Jeff Bridges)和華倫比提（Warren Beatty）約會，與安吉拉·戴維斯（Angela Davis，60年代知名政治活動家、學者和作家）作伴，並以女同性戀者身分為前億萬富豪裴洛（Ross Perot）工作。

比爾頓表示，她的母親盡最大努力為她和妹妹創造「家庭感」，但她的掙扎反而不是自己是捐精生下的小孩，而是她的生父哈里森有時候居無定所，還常常吸毒。

同父異母 互尋彼此

比爾頓的同父異母兄弟姊妹，後來透過捐贈者兄弟姊妹登記處找到彼此，並將他們的故事公諸於世；哈里森看到後，開始與其中一些後代見面，並告訴他們比爾頓和凱特琳的事。這對姊妹開始收到來自臉書群組Donor 150以及DNA檢測網站Ancestry.com的消息。

書的後半部，黛博拉發現哈里森向精子銀行有償捐精，幫其他人孕育出眾多小孩後，決定與他斷絕關係。得知比爾頓打算與同父異母兄弟姊妹重聚時，黛博拉陷入恐慌。比爾頓此時明白，「捐精者150」 的眾多孩子其實證明了母親的強大動能，「沒有她，這些人都不會活著。」