大仁說財經／黑暗模式設定 取消訂閱變困難

布里格努爾更名後的網站，教導用戶了解黑暗模式。（官網）

通常想在網頁上要找到「取消訂閱」選項是很困難的。每當點擊一個長得很像的按鈕後，以為就開始進入退出程序，但它同時也取得你的數據，以及結帳期間出現的意外收費，這些費用你從來沒有聽過。

無數熱門的網站和軟體，從零售商、旅遊服務到社群媒體 ，都在使用所謂的「黑暗模式」或溫和的強制設計策略，批評者指稱這些策略被用來操縱人們的數位行為。

「黑暗模式」一詞是由英國用戶體驗專家和人機交互研究員布里格努爾(Harry Brignull)創造出來的。他注意到，在向客戶報告大多數測試對象感到被網站或軟體設計的某個方面欺騙時，客戶似乎很想知道用戶的回饋。

他說，「作為一名研究人員，這對我來說總是很有趣，因為通常這個流程是找到缺陷並修復它們。」「現在我們發現了客戶似乎喜歡並希望保留的『缺陷』。」

用矽谷的說法，他意識到這是一個功能，而不是一個錯誤。

如何誘騙用戶 網站有範例

布里格努爾開始公開討論這種做法，並很快發現他並不孤單。他在2010年創立了一個記錄案例的網站darkpatterns.org，後來這個網站又更名，現在包含數百個用於誘騙用戶做某事的各種設計步驟的範例。自從他創立網站以來十多年裡，數字深色圖案的複雜性只增不減。

近幾個月來，這些設計策略獲得重新審視，包括針對科技公司提起的訴訟以及保護消費者的法律提案。但是，隨著一些人對這種做法的看法更加嚴厲，問題可能會因為與創立數位服務而交織在一起的黑暗模式變得複雜，甚至在如何定義該術語方面存在一些混淆。

矽谷暢銷著作《上癮：如何建立習慣形成產品》作者、行為設計師艾爾(Nir Eyal)說，「每個人的定義不同。」他說他試圖幫助企業在用戶的生活中建立健康的習慣，但他的重點是透過「有說服力的設計」來做到這一點。

運用說服策略 大打心理戰

艾爾說，「黑暗模式是強制性的。強迫讓你做以後會後悔的事情。而說服是讓人們做他們想做、但之後不會後悔的事情。」他說，某些強制策略與說服策略可能是相似的，但他認為重要的是要看看設計模式的出發點是什麼。

他表示，使用「條紋」圖像是一種作法，在心理層面鼓勵人們每天繼續使用產品以養成習慣，可能看起來像是社群媒體軟體上的一種分散注意力的機制，或者有助於提醒人們繼續透過Duolingo學習另一種語言。（註：Duolingo是一個語言學習網站及應用程式。可免費使用，也有付費升級版本的語言課程，也有許多語言課程正在開發中。）

今年以來，已有多起針對知名科技公司提起的訴訟，指控它們涉嫌使用黑暗模式來欺騙用戶。

根據訴訟文件，華盛頓特區總檢察長拉辛(Karl Racine)在3月起訴Grubhub，指控其「在結帳時將其與稅款合併」，在隱性費用方面誤導客戶。拉辛的辦公室補充說：「這種作法構成一種『黑暗模式』。」在當時的一份聲明中，Grubhub的發言人表示，其作法「一直遵守華盛頓特區的法律」，並指出「許多有爭議的做法已經停止了」。

多名總檢察長還起訴谷歌涉嫌使用黑暗模式來推動用戶提供更多位置數據。拉辛也是其中之一，他聲稱谷歌「使用技巧不斷尋求跟踪用戶的位置」。谷歌發言人1月告訴華盛頓郵報，此案「是根據不準確的說法和對我們設定的過時看法」。

打擊黑暗模式 議員挺立法

從美國到歐洲的立法者最近也開始注意到黑暗模式。上個月，由6位美國議員組成的兩黨團體發表聯合聲明，支持打擊黑暗模式的立法，該法案一年多前提交給立法者。該法案的文本指出，它的主旨在於「禁止大型線上營運商使用剝削和欺騙性作法，並在此類提供商使用行為研究時促進消費者福利」。

去年年底，聯邦貿易委員會(FTC)發布一項新的執法政策聲明，警告企業「不要採用非法的黑暗模式，誘使或騙取消費者進入訂閱服務」。在歐洲，一個挪威消費者權益保護組織去年向該國消費者保護機構提出申訴，指控亞馬遜 Prime取消流程的設計違反了歐盟 法律。挪威消費者委員會向當局報告說，取消訂閱需要滾動6個頁面並做出好幾個複雜的選擇。在當時的一份聲明中，該組織指控亞馬遜「操縱消費者保持訂閱」。

只要點擊兩下 可取消訂單

今年7月，歐盟消費者保護部門宣布亞馬遜將改變其Prime取消訂閱流程，以符合歐盟消費者規則。這包括允許客戶「只需點擊兩下」以及「使用突出且清晰的取消按鈕」即可取消訂閱Prime。亞馬遜發表公開聲明表示，「客戶的透明度和信任是我們的首要任務。透過設計，我們讓客戶註冊或取消Prime會員資格都變得簡單明瞭。」

艾爾說，他認為需要針對黑暗模式進行監管，但也有其他方法可以讓公司停止這種行為，包括簡單引起人們的注意。例如，他引用布里格努爾的網站多年來各種黑暗模式的歷史資料庫；其中許多業者在被點名後就停止了黑暗模式作法。

他說，「當業者因使用這些技術而受到羞辱和公開譴責時，它們幾乎會改變這種黑暗模式。」例如，他說過去很常見的是，業者在官網上購買航班機票時，會使用「潛在一籃子技術」來外加航班保險和其他客戶在結帳時才注意到的費用。

艾爾說，「當人們得知這種情況正在發生時，他們不僅不想與這些公司往來，還會告訴他們所有親朋好友不要與這些公司做生意。」「所以你會發現，當企業在使用這些黑暗模式而被曝光後，它們幾乎總是會停止。」