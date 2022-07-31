醫藥／顏面神經麻痺 常誤為中風

臉部表情不對稱、嘴角無力, 喝水時不自覺漏水、可能顏面神經麻痺，務必盡速就醫。（本報資料照片）

現代人生活壓力大、作息不規律，免疫力 變差，小心發生「顏面神經麻痺」。如果突然臉歪嘴斜了，可別以為是中風 ，應立即就醫檢查診斷，一旦確診為顏面神經麻痺，接受正確治療後，康復率達八成。

表情不對稱 嘴角無力

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院腦中風中心主任周秉松指出，顏面神經麻痺好發在季節交替之際，是一種急性的神經發炎，主要是由病毒感染引起，常見臉部表情不對稱、眼睛無法完全閉緊、嘴角無力、喝水時嘴角不自覺漏水、患側前端的味覺敏感度降低、聽覺敏感度變高，有聲音放大之感等典型症狀。

周秉松表示，帶狀疱疹與單純疱疹患者、免疫力功能不佳者、生活壓力大者、作息不規律者、服用特定藥物者、血糖控制不佳的糖尿病患者，以及處在懷孕晚期或產後第一周的女性，均是顏面神經麻痺八大好發族群，必須及早預防。初期症狀輕微，民眾大多不會就醫，若觀察一至二天症狀愈趨明顯，應至神經科進行檢查。

與中風症狀 並不相同

由於突然間出現臉歪嘴斜，常被誤以為是中風，其實兩種疾病的症狀並不相同，周秉松說明，中風患者的症狀主要集中在臉部下半部嘴角之處，還會合併身體單側無力、走路不穩、吞嚥困難等症狀。

如何診斷顏面神經麻痺？周秉松指出，一般會觀察患者的症狀、釐清病史，再做神經學理學檢查、神經傳導檢查等，少部分患者會進一步做影像學檢查，如核磁共振檢查，若仍無法確診，需確認是否為其他病因。

治癒率8成 復發不常見

由於顏面神經麻痺多是因病毒感染引起，周秉松說，在症狀發生後三天內，可先服用口服類固醇消炎，減少副作用，若症狀嚴重者，則會使用口服抗病毒藥物，治療康復率達八成。復發情形並不常見，復發機率約7%至15%，平均復發間隔十年，且由於隔了許久才復發，此時還需釐清是否是其他病因所致，如腫瘤。

預防勝於治療，提升免疫力是關鍵。周秉松強調，防範罹患顏面神經麻痺，平時應養成規律作息，注意個人衛生，勤洗手、戴口罩、維持社交距離，避免遭病毒感染；高血壓 及糖尿病患者，則應注意血壓及血糖的控制。