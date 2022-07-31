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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

移民專頁／申請超過正常審理時間 可向移民局查詢

耿婷律師主答

讀者問：

我提交I-693到現在已有一、兩個月了，什麼回執都沒收到。郵局的追踪信息是已經寄到了，不知道I-765和I-131一般要多久批下來？如果還沒批下來，可以去催嗎？

答：

通常移民局收到申請人的I-693補件材料後，是不會給申請人開出回執的。但你可以通過移民局官網的查詢案件功能 (Case Status Online)，輸入你的I-485申請號碼，查詢案件狀態是否已更新為「補充材料已收到」(Response To USCIS’ Request For Evidence Was Received)。根據現在移民局公布的數據，各大辦理中心的處理速度平均是：I-131回美紙（Advance Parole）申請是9.5到17個月，I-765工作許可申請是8.5到16.5個月，具體需要根據你的收據回執上列出的辦理中心公佈的平均審理時間為準。如果你的申請已超過移民局公布的正常審理時間，可以致電移民局800-375-5283或者遞交網上查詢 (e-Request)。反之，移民局通常不會受理處於正常審理時間內的申請查詢。

移民局

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