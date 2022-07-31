地產迷思／油漆、換地板風波

薛芝嶽剛剛回到長島 大頸的家，一進門他的大兒子便衝過來抓住他的手問他說：「爸爸你付定金給包工了沒有？」薛芝嶽淡淡地說，「還沒有，怎麽了？」

「包工的要價太高了，你不應該只給媽媽一個月的時間準備裝修房屋，你給她的壓力太大了，這樣子會浪費很多錢的。」

這個時候薛芝嶽小兒子安德森 (Anderson) 的女朋友桃樂西 (Dorathy) 也走過來說，「實際的費用只有8000元，如果讓我和Anderson來做，我們絕對可以把費用控制在8000元以下，包工要價實在太離譜。」 薛芝嶽在飯廳裡坐定，看著這兩位年輕人，用淡定的口吻說，「以我的計算，包工的利潤 是50%，我知道這是非常高的利潤，但是我還是願意給他做。」

貨比三家 就怕吃虧

時間是下午6點30分，薛芝嶽剛剛從長島希克斯維爾（Hicksville）過戶10天的房屋，和包工會面討論工程回來。這棟房屋是薛芝嶽在長島購買的第一棟房屋，工程的內容是粉刷整棟房屋，並把所有的地毯拉掉，換成地氈 (Vinyl)地板。薛太太有潔癖，賣主留下來的地毯她認為不乾淨，不知道裡面有沒有包藏臭蟲、細菌等。

同時薛家有一位「小公主「是一隻9歲大的雌性迷你杜賓狗（Mini-Pincher），牠晚上可能在地板上小便。如果地板上覆蓋著地毯，撒下的狗尿、狗屎可能變成細菌孳長的溫床。因此薛太太堅持要拉掉地毯，薛芝嶽也同意了。

屋內的油漆已經舊了，同時以前屋頂漏過雨，污漬還留在哪裡；薛太太是藝術家，對色彩很有研究，她認為這間房屋必須要好好地油漆一下，有了明亮開朗的色彩，住在裡面的感覺會很不一樣。

只是要找誰來做呢？薛芝嶽是會計師，薛太太長的很甜美，嘴巴也很會說討人喜歡的話，她人緣很好，有很多擁房的朋友，這些朋友給她介紹可靠的包工。今天薛芝嶽會面的包工自稱典師傅，典師傅從遼寧到紐約已經20多年了。他小學沒畢業便到村裡的木匠店裡當學徒，從木工開始學起，做地板已經有十多年的經驗。只是中文字也只有認識幾個，不要說英文了。典師傅看過工地之後，給薛芝嶽的報價是2萬2500元。

對薛芝嶽來說這是一個震撼，他以前建過房屋，知道怎麼計算成本。以他的估價，所有的油漆、地氈的成本大約是5000元，人工估計也要5000元，典師傅的報價至少是這兩項成本總和的一倍，也就是說典師傅的利潤至少是50%。

這是非常高的利潤，但是有幾個因素讓薛芝嶽在選擇包工的時候不能只考量價格。第一、房市很熱，每一個包工都忙得不可開交，很難找到一個包工肯立即開工。第二、薛芝嶽必須在一個月內搬家，一則他不能負擔兩個家的費用，再來他現在住房屋的房東 懇求他必須在7月31日以前搬走；因為他住的房屋是學區房，要是拖過8月，房東很難把房屋租出去。薛芝嶽認為這個房東一直對他不錯，便決定7月31日之前搬走。

和典師傅見面之後，薛太太又找了另外的一個朋友介紹的包工來估價，價格便宜1500元，但因為典師傅答應給薛太太做一個水槽，所以可以說兩邊的價格差不多。薛芝嶽便決定把工程交給典師傅做。

兒子女友 想包工程

薛芝嶽有三個孩子，他們對於搬到新家都很興奮。新家的院子裡有一些漂亮的野鳥，整天不停地唱歌，一點都不怕人，還有一些野兔子也不時跑到後院裡吃草。只是反應最強烈的卻是桃樂西，她不只志願幫薛太太做清潔的工作，還不斷地打電話給她的朋友探聽裝修的資訊。但是每次她幫薛太太做了一些工作之後，便要求薛太太付她工資。根據她的說法，她對油漆地板很在行，一切交給她和安德森來做就可以了，所有的費用只要8000元。

桃樂西還不到18歲，母親和父親離異，她父親在她年幼的時候還對她性侵，桃樂西向學校的老師報告，學校到法院幫桃樂西申請到保護令。桃樂西的媽媽教育不高，只能做勞力活，賺的一點薪水只能勉強養活她自己、桃樂西和妹妹。好在他們住在中西部，生活水準比較低，勉強可以維持一家的生活。

安德森是在網上結識她，網上交往了幾個月之後，桃樂西便飛到紐約住到薛芝嶽的房屋裡。雖然薛太太反對，但是安德森卻不管媽媽的反對，讓桃樂西到家裡住。兩個星期之後，安德森和桃樂西一起飛到桃樂西家裡住了兩個星期，這種候鳥的生活持續好幾個月。

為了桃樂西，安德森一連丟了兩個工作，沒有一個老闆容許員工工作兩個星期之後，便要請假兩個星期的。為了這件事，薛太太非常懊惱，她對安德森和桃樂西很嚴肅地講了幾次，但是兩位年輕人都把老媽的話當耳邊風。

這一次不管桃樂西多麼堅持她和安德森可以幫薛芝嶽省工程費，薛芝嶽毫無懸念地把工程發包給典師傅。事情過後不到一個星期，安德森和桃樂西按照原定計畫，開車從紐約到桃樂西的家裡住兩個星期。當然安德森在紐約接到的一些臨時工作也都被推掉了，薛芝嶽很高興他從來沒有考量讓桃樂西和安德森幫家裡做裝修工程。

本案啟示：

1. 喬遷之喜跟著過來的會有很多挑戰，油漆地板當然是第一個不大不小的挑戰。面對搬遷的急迫以及房市過熱，包工太忙的情形下，薛芝嶽毫無懸念地選擇一位素不相識的包工是需要相當的決斷力。

2. 年輕人以為油漆、拼裝地板是一件很容易的事，但是要做得專業，絕對不是很容易的事。薛芝嶽當然愛護自己的子女，但是與其讓安德森和桃樂西去負責油漆地板，事後對他們的工作不滿意，演成另一起家庭風波，還不如壯士斷腕，以後有機會等到安德森比較成熟之後再給他工作賺錢的機會。

3. 本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。(作者為紐約執業律師)