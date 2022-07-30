封面故事／媽媽陳詩涵：最滿意女兒朱如茵「沒有放棄」

朱如茵回憶三年前參加「小小頂級廚師美國版」，她在感謝媽媽陳詩涵九周的陪伴時，淚水奪眶而出。（許振輝／攝影）

華裔 女童朱如茵(Liya Chu)在十歲時參加「小小頂級廚師美國版」第八季比賽一舉奪冠，媽媽陳詩涵在為期九周的比賽中一路陪伴，看著女兒一下開心大叫，一下又在極大壓力下傷心落淚；如今看著女兒回憶三年前的比賽的酸甜苦辣，陳詩涵說，她最滿意的，是女兒「沒有放棄」，「我很幸運能當她的媽媽。」

陳詩涵2000年從台灣到紐約讀大學，認識了當時正在攻讀金融碩士的朱家宏，畢業後沒多久，兩人一起回台灣。2005年結婚後，認為當時美國教育 及環境較適合教養小孩，所以又回到紐約；兩人雖無餐飲相關行業的背景，但當時想著如果創業可能更穩定，於是兩人選擇紐約開餐館，朱如茵和哥哥就在這樣的環境下長大。

陳詩涵說，雖然開餐館，但對她來說，每天晚餐是一家人團聚的時候，每個人都可隨意聊聊自己一天的過程；因此她堅持全家人每天都要回到家吃晚餐；在做晚餐時，朱如茵很喜歡跑到廚房，看著爸爸、媽媽在準備什麼食材、做什麼菜，夫妻兩人也都會讓女兒幫忙，這也奠定了朱如茵年僅十歲，就能端出超齡佳餚的基礎。

女兒想參賽 她曾勸退

三年前，朱如茵要求想要參加「小小頂級廚師美國版」的比賽，陳詩涵坦言，曾經有試著要「勸退」女兒，認為其他參賽者是靠著多少的努力和投件，最後才能被選中參加比賽，不過女兒說自己知道比賽的困難，希望媽媽幫忙申請，陳詩涵拗不過女兒，「後來就誤打誤撞參加了。」

從區域海選的50強，進入到實際到洛杉磯 參與九周節目錄製的16強，陳詩涵以「水深火熱」形容；她說，比賽期間家長只能待在休息室，看著沒有聲音的螢幕，無法知道現場比賽實際情形，再加上參賽者年紀都很小，每天面對未知的挑戰，連要去哪裡比賽都不知道，讓她很心疼。

朱如茵凡事要求完美，在比賽初期，只要一點做不好、擺盤不好，或甚至沒有按照自己腦中想像的畫面原汁原味呈現，就會很不滿；身為在旁陪伴的家長，陳詩涵只能想辦法讓女兒放輕鬆，鼓勵她「能參加比賽就很幸運，想愈多，只會更緊張，反而無法好好享受比賽過程。」 朱如茵和媽媽陳詩涵，在九周的比賽過程中，建立了深厚的革命情感。（許振輝／攝影）

這樣的心態調整，也讓朱如茵在比賽後期，更能沉穩的面對每一場未知挑戰。

為了參賽 錯過畢業典禮

陳詩涵說，在比賽過程中，看到當時年僅十歲的朱如茵要承受如此大的壓力，讓她有好幾次為了女兒心疼，「偷偷躲起來哭」；她說，參賽過程中，母女兩人從來沒想說要拿第一名，甚至在每天打電話給先生朱家宏的時候，很常說「可能這周就會被淘汰回家了」，沒想到留到最後決賽。

陳詩涵表示，朱如茵為了參賽，甚至錯過自己的畢業典禮，也讓一直都堅強的女兒留下難過的淚水；陳詩涵說，朱如茵和同學老早就已經討論好要穿什麼、畢業典禮之後要如何慶祝，但是礙於身在西岸比賽，還有節目組的保密條款，即便當天同學一直打電話問朱如茵在哪裡，為什麼沒有來畢業典禮，她也只能用其他理由搪塞。

「女兒那一天很難過，也哭了，但我只能跟她說，人都在西岸比賽了，不可能飛回去紐約參加畢業典禮，現在能做的只有把事情做好，如果一心想著畢業典禮，反而兩邊都做不好。」

陳詩涵雖安慰女兒，但自己仍很心疼，女兒年紀這麼小，比賽進行期間情緒高低起伏波動，但仍要克服心情的挑戰，在比賽中拿出最佳挑戰，展現絕佳的抗壓性，這也讓陳詩涵重新認識女兒。

「我覺得我最滿意的，是她沒有放棄。」陳詩涵說，「她的抗壓性真的是…我覺得十歲的我，沒辦法做到。」

住酒店九周 難免有磨擦

在為期九周的比賽節目錄製，陳詩涵說，整段時間就只有母女兩人住在酒店，期間也是只在攝影棚或拍攝地點及酒店兩處來回，家長完全不知道發生什麼事情，很辛苦、壓力也很大；朱如茵有時候會發洩情緒，母女也難免磨擦。

陳詩涵表示，雖然朱如茵參賽壓力大，但她希望女兒能看到別人對她的犧牲奉獻，不能予取予求，她也藉此對女兒機會教育，希望她看到為了她參加比賽，全家人東、西岸分隔兩地，媽媽又得被關在酒店內，要她應對身旁的人感恩。

而朱如茵也的確看到家人的支持和付出，感謝父母「在我身邊教我那麼好的東西。」10萬元冠軍獎金，在付大學學費之餘，朱如茵還想帶全家出遊。

陪伴、機會教育 帶女有方

女兒在廚藝選秀節目上奪冠，陳詩涵的大兒子也積極參加高爾夫球比賽，而且表現亮眼。

提到如何教育孩子，陳詩涵說，她從來都不喜歡用「逼」的，自己最重視的是「陪伴」，以及在陪伴下的機會教育，比如教導孩子要有同理心，並且在他們成長過程中，適時幫忙。

朱如茵在比賽過程中，除自己在廚藝上的表現，團隊精神和領導能力也是重點；朱如茵是個凡事要求完美的女孩，曾與隊友搭檔挑戰，在隊友失誤時，她卻能夠以正向的方式鼓勵隊友，最後拿出好成果。

陳詩涵說，在兩個孩子小時候，她就經常提醒他們，在做事、說話時，也要想想對其他人的影響，「多花點時間陪伴孩子，不僅可以更了解孩子，也能直接在當下教導孩子應該如何應對和思考。」這造就了朱如茵的人格特質，讓評審看到她與其他孩子不同的地方。

建立革命情感 聯結更深

與其他孩子不同， 現年13歲的朱如茵比同齡兒童更早熟，在比賽過程間也與媽媽建立起更深厚的革命情感，在接受採訪時，她突然掉淚，對著媽媽說，感謝媽媽一路的陪伴和教導，「我覺得能跟著媽媽身邊學，才能在電視上煮飯，我很謝謝、很感謝媽媽對我那麼好。」

「很開心有她。」陳詩涵也摟著女兒含淚說，朱如茵生下來就比較早熟，很有同理心、愛心，也很能聽進去別人的教誨，「我很開心她能當自己女兒。」

陳詩涵感性的說，比賽的九周是母女永遠不會忘的時間，「那是我們的共通語言，只有我們知道中間發生了什麼事。」她說，那九個星期，讓原本感情就好的母女，聯結(bonding)更深。