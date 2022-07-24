每周一書／為自己撐把保護傘 不必對抗全世界

「在疫情 蔓延全球、心理壓力沉重的此刻，這本書透過心理學的論述，帶給我更加堅強的意志，成了我厚實的資產，讓我可以用積極的心態去看待生活，並懂得在逆境中保護自己，繼續在人生的道路上走下去。」這是讀者對《你不必對抗全世界，為自己撐把保護傘就好》一書的一段評語。

這是一個失敗與挫折蔓延的時代，每天都充斥著各式各樣的煩惱，不開心的生活，讓你經常懷疑人生嗎？「唯有掌握保護自己的方法，才能變堅強！」本書作者、南韓 首屈一指的心理對話法專家吳秀香說，生活在充滿絕望與無力感的世界，每個人要先保護好自己的內心，懂得理解自己的情緒並學會調節，才能免於陷入黑暗深淵，好好地撐過每一天。

《你不必對抗全世界，為自己撐把保護傘就好》書中收錄眾多生活常見的煩惱情境，作者一一提點出問題核心，援引心理學作為解方，以對話、語錄與條列的方式，淺顯易懂地整理出34則保護自己的心理學，並提供相關心理狀態的檢核指標與應對原則，逐一破除糾纏內心的苦惱，將外在的負面影響降至最低。

例如：培養自尊感→總是不敢開口對別人說出不中聽的話；〔法則〕擺脫乖寶寶情結；〔修護〕停止假裝善良不意味著不顧慮對方，明確地表達想法，被一些人討厭也無所謂，不要再勉強自己當個善良的人。

確立自我認同感→覺得只能抱怨、迴避問題的自己很可悲；〔法則〕善用心理防衛機制；〔修護〕試著去接納避免情感創傷的自己，好好理解這套與自身意志無關、會自動啟動的機制，把它視為解決當前危機的自然反應。

作者吳秀香現為南韓SHO對話心理研究所所長，致力於教育 心理學與諮商心理學研究。特別擅長傳授化解矛盾與恢復關係的對話方法、療癒自我的心理溝通法，協助在職場、夫妻、子女等人際關係或溝通中遇到困難的人們，每年在各大企業、公家機關與學校進行300場以上的演講，並出演眾多知名電視節目。

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