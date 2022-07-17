料理功夫／紫薯椰汁西米露

紫薯椰汁西米露

紫薯含有豐富的花青素，抗氧化效果極佳，並含有纖維素，能促進腸胃蠕動，改善消化系統的功效。有著夢幻般色彩的紫薯，搭配散發著清香的白色椰奶及珍珠般透明的Q彈西米露，無論熱飲或冷飲，都是一款非常誘人的甜品，大家不妨試試。

材料：

紫薯500克、西米70克、椰漿300克、冰糖20克、水500毫升。

紫薯椰汁西米露材料

作法：

1.把紫薯洗淨去皮，一半切成小塊狀，另一半切成片狀。

2.把切成片的紫薯放入蒸鍋內蒸15分鐘，趁熱時用湯勺把紫薯壓成泥狀備用。

3.鍋中放適量的水燒開，把西米放進去煮。煮的過程中要經常攪動，以免沾底。當西米煮到中間只有一點白心的時候，即可關火燜5分鐘。用篩子過濾，再放入盆中用清水沖洗，反覆沖洗直到西米變成完全透明狀。

4.鍋中放入500毫升水，把切成小塊狀的紫薯放入煮15分鐘，接著放入紫薯泥、椰奶和冰糖一起攪拌均勻，再煮2分鐘，最後加入西米露拌勻，一款香糯可口的甜品就完成了。

小叮嚀：

紫薯椰汁西米露的甜度可根據個人喜好適當調整。若喜歡冷飲的話，也可放在冰箱中冷藏後再享用。

紫薯泥和煮好的西米露

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