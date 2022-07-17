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封面故事／「世界周刊」800篇「英語洞天」 15年美好回憶

懷中
懷中(中)封筆，世界日報紐約社前社長楊仁烽(左二)、前總編輯翁台生(右二)及世界周刊前主編常誠容(右)贈牌留念。(本報檔案照)
懷中(中)封筆，世界日報紐約社前社長楊仁烽(左二)、前總編輯翁台生(右二)及世界周刊前主編常誠容(右)贈牌留念。(本報檔案照)

自從1998年到2013年，我為「世界周刊」寫專欄，長達15年（共約800篇文稿），我與「世界周刊」建立了深厚的感情。我住在馬利蘭州的沙利斯堡城，有43年之久，訂閱世界日報至今也有30多年。

本著飲水思源，首先我要感謝內弟妹建議我在「世界周刊」投稿。

懷中的英語專欄，內容包括會話、文法、口語、單字、特別用法等。 (本報檔案照)
懷中的英語專欄，內容包括會話、文法、口語、單字、特別用法等。 (本報檔案照)

我所寄的文稿都蒙刊登也占很大篇幅，我很開心。「世界周刊」為我的專欄稱為「英語洞天」，內容包括會話、文法、口語、俚語、日用單字、特別用法等，在口語，俚語，慣用語方面，為了慎重起見，我與專攻英美文學並與我在大學執教40多年的同仁Thrash教授磋商，同意每兩個月見面一次，討論口語、俚語、慣用語問題。

如果他認為有已經過時，有的只在英國流行，我就刪去不用。當時我在寫專欄的目標是用淺白易懂的字眼寫些有內容，並對華人有用的文章。

無心插柳柳成蔭，從大學教職退休後成為作家，是懷中一生中美麗的意外。(記者許惠敏╱...
無心插柳柳成蔭，從大學教職退休後成為作家，是懷中一生中美麗的意外。(記者許惠敏╱攝影)

在「世界周刊」主編常誠容女士的協助下，我的文稿也生色不少，由於我每天寫作埋頭苦幹，結果用眼過度，以致我於2013年向常主編辭職，也獲照准。

我在「世界周刊」停筆後，感謝世界日報駐華府記者許惠敏女士特別由華府來沙利斯堡專訪，為我在「世界周刊」人物版刊登長篇專文，題目是今之古人：懷中的英語世界（今之古人是指我不用電腦，仍用手寫）。

不久，當時的世界日報紐約社社長楊仁烽先生、總編輯翁台生先生及「世界周刊」主編常誠容女士由紐約駕車到沙利斯堡看我，並贈牌「英語天地：應用自如 華人良師 世界益友」；同時也把「世界周刊」的「回聲」版兩篇文章，「向懷中先生鞠躬致敬 普惠大眾懷中功不可沒」， 配上漂亮鏡框，令我十分感動。尤其他們長途駕車來訪，更讓我過意不去。

粉絲的回應、來信，都被懷中細心珍藏。(記者許惠敏╱攝影)
粉絲的回應、來信，都被懷中細心珍藏。(記者許惠敏╱攝影)

由於我寫的專欄內容得到美台許多華人的喜愛，也得到美國世界書局肯定，於是世界書局及著名的聯經出版社，為我出版八本學習英語的工具書。

「世界周刊」帶給我這麼多美好的回憶，我是終生難忘。

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