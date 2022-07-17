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旅遊／聖地亞哥動物園野趣橫生 更是環保宣教園地

文：吳邗 圖：徐延、李詩萌
鹿群在過小溪。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
鹿群在過小溪。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

早前去了久聞盛名的聖地牙哥野生動物園（San Diego Zoo Safari Park），該園占地1800畝荒野叢林，生長著各類植物約3000多種，並放養2400多頭世界各地野生動物， 其中許多是珍貴稀有動物。園內各主要景區有解說員詳細介紹各種動物的習性、飼養管理方式，以及如何保育等；在一些區還設有投餵平台，讓遊客和動物零距離接觸，大大提高遊客的樂趣。此外，園內還有各項表演及展示，使遊客在觀賞同時，切身感受到保護動物和生態環境的重要性。這裡不僅是休閒的樂園，也是環保宣教的場所。

火烈鳥 如靦腆少女

一入園，首先映入眼簾的是一個有兩、三層樓高的巨大鳥籠，裡面放養著各種艷麗少見的鳥類，在石峰巔與樹林間飛舞，伴隨著婉轉悅耳的鳥鳴。一隻頭上聳立著羽冠的藍鳥落在路上，其尾部和翅下有白色區帶，前胸略呈紫色，眼睛閃爍著紅光，這是印度尼西亞島嶼的藍鳳冠鳩（Goura Cristat）。看牠在我們面前悠閒踱著方步，儀態美麗大方，楚楚動人，真是野趣無窮。

出了大鳥籠，就看見一大群火烈鳥在小島上。成鳥通體潔白，映著泛紅的羽毛，幼鳥則呈灰色。解說員介紹火烈鳥以小蝦、蛤、昆蟲、藻類等為食，羽毛的紅色來自其攝取的浮游生物。我問道：「為啥在洛杉磯動物園看到的火烈鳥羽毛比這裡的紅？」她解釋說，除了與餵養的飼料有關，此園飼養的是歐洲火烈鳥，體型較大，以白色為主；而洛杉磯動物園飼養的古巴火烈鳥以紅色為主，體型相對較小。

火烈鳥以細長的腳鶴立著，流線型的S彎曲長頸突顯其優雅，垂著頭與向下鉤的喙好似靦腆的低頜少女，彬彬有禮地向我們問早安。

藍鳳冠鳩儀態美麗大方，楚楚動人。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
藍鳳冠鳩儀態美麗大方，楚楚動人。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

霍加皮 神祕鎮園之寶

在這園內的珍奇動物中，有兩種是被列為世界十大神祕動物。一種是大猩猩，在世界十大神祕動物中排名第十。

看到壯碩的猩猩和牠們充滿情感智慧的眼神，不由得使我想起曾獲多項奧斯卡金獎的電影「金剛」（King Kong），片中主角大猩猩對人類的善惡愛憎分明。大猩猩是最大的靈長類動物，生性溫和，大家族群居在一起，以植物為食。直到1847年，人們才對大猩猩有了正式的科學認識。

另一種最值得看的是霍加皮（Okapi），牠是一種僅產於剛果的哺乳類偶蹄動物，與長頸鹿為同一科屬。牠的長相十分有趣，有著像長頸鹿的長脖子和腦袋、一雙野狗般的大耳朵，後腿部卻有著斑馬的條紋，四蹄像是穿上了白色的長統襪。霍加皮能吐出一英尺長的舌頭，來清理自己的眼部和耳朵後邊，此狀又像食蟻獸。

被列為世界十大神秘動物第二位的霍加皮。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
被列為世界十大神秘動物第二位的霍加皮。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

霍加皮生性孤僻，常年棲息在深山密林，因此天敵主要是豹。1901年霍加皮被西方學者發現，此前只有剛果熱帶雨林地區的原住民知道牠的存在，是迄今人類發現最晚的一種大型陸生動物，被列為世界十大神祕動物的第二位。霍加皮因稀有而價值連城，一般的動物園買不起，千萬不能錯過這鎮園之寶。

到非洲平原親近長頸鹿

園內提供約30分鐘的免費遊非洲平原電車，以及需另買票的大篷車。因動物喜曬太陽又怕烈日，當時正是初春，近中午時能看到較多動物活動。當車輛進入原野和坡谷，首先看到的是濕地水禽湖，棲息著天鵝、鵜鶘、野鴨、鸛鶴等各種水禽，在岸畔信步或湖中悠遊，湖光鳥影，交相輝映。水禽們時而興起翩然起舞，或噗噗踩著水面一路飛天，鳴聲嘹空；一會兒又矯健地滑翔至湖面，引起一陣騷動，頃刻湖面又恢復到原先的平靜。動靜間充滿著生機，別有一番情趣。

長頸鹿向大蓬車內的遊客致意。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
長頸鹿向大蓬車內的遊客致意。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

當車駛入模擬南非高原和東非草原的壯麗風光區時，可見成群結隊的長頸鹿、斑馬、羚羊、犀牛、駝鳥、野驢、野馬、駱駝等。有的棲息在草地，有的正在淌小河，有的悠然徜徉，忽而舉頭張望，忽而低頭啃草，有隻長頸鹿還探頭向大篷車內的遊客致意。駕駛員解說，這些動物中有些在此繁衍好幾代了，共有上百隻長頸鹿在此出生。廣袤中洋溢著祥和，讓人彷彿置身於動物原生地，嘆為觀止。

當車拐入猛獸散放區時，儘管猛獸們都靜臥在樹叢中，牠們敏銳的目光和轉動的耳朵仍潛藏著蕭殺之氣。一隻獅子坐在一輛廢棄的越野車頂，雄視眈眈；還有一對獅子在草叢中卿卿我我。經過獵豹區時，一對獵豹在樹下注視著草原動靜。

一隻獅子正坐在一輛廢棄的越野車頂車上，雄視眈眈。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
一隻獅子正坐在一輛廢棄的越野車頂車上，雄視眈眈。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

駕駛員解說，獅子一天主要是睡覺和休息，只有短暫的劇烈捕食活動。而獵豹為動物界短跑冠軍，靈活、能極度拱起的脊椎讓牠可在兩秒鐘內由靜止，加速達時速70英里，但追逐往往只能持續30妙、約500米以內，然後就失去速度和耐力。當獵豹興奮時，會發出似鳥叫聲的「唧唧喳喳」，但不能像獅子或老虎那樣咆哮。上蒼造物真是各有奇妙，互有短長。

長頸鹿、羚羊、犀牛、野驢在仿生的生態環境中徜徉。（圖皆由徐延、李詩萌提供）
長頸鹿、羚羊、犀牛、野驢在仿生的生態環境中徜徉。（圖皆由徐延、李詩萌提供）

逛大象谷、虎徑、鷹崖

下車後，我們循路來到大象谷，臨崖而望有八隻大小非洲象分居在兩個大型棲息地，內有池塘、泥坑和遮蔭巨石，現有的四隻小象都是在此出生的。有的象左右晃動著鼻子，慢悠悠地漫步；有的象在吃草，還時不時揚起鼻子，把草甩到背上。據講解，象用不同形式捲曲鼻子來表達情感。

再沿崖前行，遇到一分叉口，向左拐是澳洲步行道，我們選擇往右拐先去虎徑。沿著蜿蜒的山路，兩側山坡的叢林棲息地，分隔放養著三隻生活在印亞蘇門答臘島上的瀕危動物蘇門答臘虎。牠們透過玻璃牆正虎視眈眈地瞅著遊客，可以清晰地看清虎臉兩側有較長的毛，據說這些鋼硬的毛是為了在叢林中穿行時，抵擋植物的枝葉。

在虎徑盡頭是沿崖而上的木棧道，通往鷹嶺。走在棧道上，一側可以向下遠眺散落在非洲平原的動物，一派生機盎然。另一側高大的籠子裡，分別放養著貓頭鷹和美國的國鷹白頭鷹。峭壁的頂部是魯佩爾禿鷲，這是世界上飛得最高的鳥，可達3萬英尺以上。還有加州特有的禿鷹，說明牌介紹，如果禿鷹的光腦袋殼呈粉紅色，就是5年以上的成年鷹，顏色越紅年齡越大。

由於近幾十年棲息地的破壞和偷獵，加州禿鷹曾幾乎絕種；到1982年，全加州野外只剩下22隻鷹。聖地牙哥動物園開啟了第一個加州禿鷹圈養繁殖計畫，成功使加州禿鷹的數量增長到500多隻，其中一半以上重新被放歸野外。

離開鷹崖下山，到了澳洲步行道。除了袋鼠，無尾熊等之外，一定記得去看鴨嘴獸。牠是世上唯一一種卵生哺乳動物，僅在澳洲塔斯馬尼亞的淡水棲息地發現，以貝類、蠕蟲和昆蟲為食物；游動速度極快，喜在黑暗中捕食。牠的嘴和腳像鴨子，身體像水獺，尾巴又像海狸，是體內主要儲存脂肪和能量的部位，甚是新奇有趣。據說科學家第一次看到鴨嘴獸時，還以為有人在惡作劇。

偌大仿生動物園，放養著這麼多珍禽奇獸，真是讓人目不暇給，留連忘返。天漸漸黑了，我們只能依依不捨地離去，這曠野自由祥和的情景卻深深地留在腦海裡。

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