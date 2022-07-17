我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

封面故事 ／上大學 一生最後悔決定

編譯林梅婕
民眾在教育部外示威，要求取消學貸。(Getty Images)
民眾在教育部外示威，要求取消學貸。(Getty Images)

近期通貨膨脹席捲全美，物價節節攀升，學生貸款壓得許多大學畢業生喘不過氣。俄勒岡州波特蘭(Portland)男子格羅克(Nick Crocker)，即使已37歲、至今還背著10萬8100元的學生貸款，只能身兼兩份工作，和未婚妻窩在公車改造的露營車，慢慢將貸款還清，格羅克坦言「上大學是我一生最後悔的決定」。

格羅克畢業於印第安納大學(Indiana University)的公共與環境事務學系，2008年畢業的他萬萬沒想到自己竟會遇上全美史上數一數二的金融危機，他的學歷瞬間成了一張廢紙。

當年完全找不到工作的格羅克便在畢業後搬去賓州，同時在連鎖速食店Jimmy John's和餐廳橄欖園(Olive Garden)兼差，才能支付他每個月540元的貸款；但隨著他的畢業還款計畫到期，除非他繼續展延還款期限，否則他每月得繳交1089元的貸款。

但格羅克並不想展延，為了加速還款，他知道自己必須有所犧牲，「我已經受夠每個月繳完房租後剩不到幾毛錢的感覺，所以我決定用校車來給自己搭個房子」。

自2018年10月以來，格羅克就和未婚妻住在120平方呎大的校車內，兩人花費2萬5000元大規模改造一番，每個月再用550元租下一個停車位；雖說這麼做為他們省下不少錢，格羅克仍沒有足夠的收入支付學貸，甚至還有幾次逾期償還的紀錄。

近期拜登政府正考慮為年收入低於15萬元的學貸借款人補貼1萬元，當局預計至7月或8月才會宣布完整的政策，屆時新冠疫情間允許學生暫停支付貸款的政策也會在8月31日到期後停止；但格羅克的學貸多半為私人貸款，拜登的補助計畫對他助益並不大，至於和格羅克同樣使用私人借貸名義的學生則約有300萬人，這些人也同樣無法受益。

格羅克無奈地表示，只可惜自己高中時並不了解高等教育的成本如此之高，否則就能避免讓現在的自己陷入財務的漩渦，他表示：「雖然大學的過程讓我學習很多，但代價真的太大，如果重來一次我不會這麼做，我會選擇技職學校。」

根據Insider的報導，全美房租平均已上升至每月1722元，亦即比全美收入中位數還多出三成，克羅格說：「學生貸款是我這一生最後悔的決定，對當初只有18歲的少年來說，這樣的負擔真的太過沈重。」

上一則

料理功夫／自製紫薯蒸糕

下一則

新聞眼／遊行變屠殺 怎樣跟孩子說

延伸閱讀

逾50官員辭官逼宮 英相強生黯然辭職

逾50官員辭官逼宮 英相強生黯然辭職
拜登才表態 被俄扣押WNBA球星格林納認持毒 恐監禁10年

拜登才表態 被俄扣押WNBA球星格林納認持毒 恐監禁10年
拜登出訪中東前夕 逾30人籲救回沙烏地和埃及在押親人

拜登出訪中東前夕 逾30人籲救回沙烏地和埃及在押親人
特勤局捲國會暴動傳聞之際 擔任3年局長穆雷退休

特勤局捲國會暴動傳聞之際 擔任3年局長穆雷退休

熱門新聞

擁有聯邦醫療保險，仍然可能面臨醫藥費帳單問題。(Getty Images)

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

2022-07-10 03:50
避免就醫之後收到意外醫療帳單的「無意外帳單法案」已經實施，但民眾還是可能收到出乎預期的醫藥帳單。(Getty Images)

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

2022-07-10 11:08
蔣濛將於2023年1月1日出任普渡大學校長。（取自維基百科）

新聞眼／普渡大學 出了2位華人校長

2022-07-10 02:26
「底特律披薩」長方的外型顛覆大眾對披薩的印象。（作者提供）

生活小百科／底特律披薩 為什麼是方的

2022-07-10 02:13
房貸利率升高，房市成交仍火熱，但似乎已到頂點。（歐新社）

大仁說財經／房市降溫 影響經濟、股市？

2022-07-10 02:11
消費者若申請理賠遭拒，可請醫師證明醫療程序的必要性，協助申訴。(Getty Images)

封面故事／低價短期醫療保險 到處是坑代價高

2022-07-10 02:28

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了