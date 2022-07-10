電影世界／豪門謀殺案 看精品興衰

《Gucci：豪門謀殺案》訴說了古馳家族的興衰。（取材自電影海報）

電影 《Gucci：豪門謀殺案》可以洋洋灑灑編季成集；不過雷利史考特爵士（Sir Ridley Scott）改編莎拉蓋伊福登（Sara Gay Forden）的《精品帝國真實的慾望、愛恨與興衰，時尚黑寡婦驚世駭俗的豪門謀殺案》（The House of Gucci：A Sensational Story of Murder,Madness,Glamour and Greed,2001）成電影。片子雖然結構鬆散，然而內容嗆辣，博人眼球。

它的對白，如果純粹說悅耳的義大利 話，較合水土；奈何各大咖學舌義大利人說英語：其中莎瑪海耶克（Salma Hayek）有墨西哥 口音、傑瑞米艾恩斯（Jeremy Irons）和傑克休斯頓（Jack Huston）混英國腔；跟老美一塊彆扭地在最後音節放重音，觀眾耳膜難免感覺嘈雜。

「古馳」是由片中從未露臉的義大利人古馳奧古馳（Guccio Gucci）打的基礎：他17歲在倫敦打工，學習品牌概念。20歲回老家創業，出產的皮包、衣飾、太陽眼鏡等世界馳名。這位祖師爺兒孫滿堂，他們暗潮洶湧，爭財奪勢。影片重心在四子魯道夫（Rodolfo Gucci）這一支。

魯道夫年輕時當電影明星，太太去世後，得憂鬱症自閉隱居。獨生子莫里吉奧（Maurizio Gucci）有語言天份，大學修法律。飾演這對父子的是傑瑞米艾恩斯以及亞當崔佛（Adam Driver）。慾海沈浮、男歡女愛，發生在莫里吉奧身上。

崔佛的扮相頗似本尊，一次舞會上偶遇派翠吉雅雷吉亞尼（Patrizia Reggiani，女神卡卡Lady Gaga飾）。從此走上爾虞我詐的不歸路。魯道夫一見雷吉亞尼，就勸兒子離開此名拜金女。某段應該是虛構，雷吉亞尼初來乍到魯道夫的高檔宅門，室內掛著名畫《穿金箔的女子》（Portrait of Adele Bloch-Bauer,by Gustav Klimt）。冷不防雷吉亞尼脫口是畢卡索的畫作，凸顯不適上流社會的檯面。但是她處心積慮攀高枝，生了女兒之後，魯道夫與媳婦彌補了嫌隙。

卡卡此回不靠唱功演戲，她的聲音低沈有力，濃妝搭配「敢」的個性。雷吉亞尼打進「古馳」以後，有野心介入家族的衝突。她說過一句名言：「與其在腳踏車上笑，不如在勞斯萊斯裡哭」，劇本穿插了她的果斷：非要剷除仿冒山寨不可。

分線寫的是古馳奧的長子奧爾多古馳（Aldo Gucci，艾爾帕西諾Al Pacino飾）和孫子保羅古馳（Paolo Gucci，傑瑞德雷托Jared Leto飾）。屈為配角，兩個都可挑樑的明星，必須誇張地應對腳本。其實兩父子對家業都有貢獻：奧爾多在紐約創立了第一家「古馳」分店（1952）。「GG」商標和獨創的竹節包是他出的點子；保羅古馳也是個設計師。傑瑞德雷托的裝扮，毫無顏值可言，二星插科打諢串場。

說到內訌，片中沒少過長輩對晚輩的心理打擊：那個閉門索居的魯道夫當面譏諷保羅只是中庸之才；而奧爾多三番兩次看不起親生兒子，卻偏愛姪子夫婦。這些徒增本片八卦而已。

莫里吉奧分到家產40%之後，公司高層屢生變化。1986年奧爾多跟保羅決裂，老爸逃稅，被兒子吿入監獄 ；莫里吉奧與妻子也漸行漸遠，她的貪婪霸道，他的外遇，都是離婚的因素。雷吉亞尼即使居下風，卻始終以姓古馳自持，她只穿戴「古馳」。

人一旦自信喪失，外人會「幫倒忙」。女神棍（Giuseppina Auriemma，Salma Hayek飾）趁虛而入，求神、問卜、算牌。由於雷吉亞尼痛恨前夫，女神棍就雇了四個殺手，謀刺了莫里吉奧。另有個深謀遠慮的外人多梅尼克德索萊（Domenico De Sole, Jack Huston 飾），他身在莫里吉奧左右，合併了奧爾多的股份，最後也背叛了老闆莫里吉奧。「古馳」朝代極短：1906到1993賣掉公司，如今「古馳」靠開雲集團（Kering）經營。

「古馳」並非浪得虛名，劇組懷舊，攝影大氣華麗。外景戲我特別喜歡白雪皚皚，主角全身雪白，滑下山坡的英姿；採景別墅山莊各有特色。那個在神來之筆的快門下，離地飛躍、志得意滿、神采飛揚的莫里吉奧，於1995年3月27日清晨，腳踏車騎完，再登上自己辦公大樓的階梯，聽喚聲回頭，生命就此停格了。