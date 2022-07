電影世界／豪門謀殺案 看精品興衰

《Gucci:豪門謀殺案》訴說了古馳家族的興衰。(取材自電影海報)

電影 《Gucci:豪門謀殺案》可以洋洋灑灑編季成集;不過雷利史考特爵士(Sir Ridley Scott)改編莎拉蓋伊福登(Sara Gay Forden)的《精品帝國真實的慾望、愛恨與興衰,時尚黑寡婦驚世駭俗的豪門謀殺案》(The House of Gucci:A Sensational Story of Murder,Madness,Glamour and Greed,2001)成電影。片子雖然結構鬆散,然而內容嗆辣,博人眼球。

它的對白,如果純粹說悅耳的義大利 話,較合水土;奈何各大咖學舌義大利人說英語:其中莎瑪海耶克(Salma Hayek)有墨西哥 口音、傑瑞米艾恩斯(Jeremy Irons)和傑克休斯頓(Jack Huston)混英國腔;跟老美一塊彆扭地在最後音節放重音,觀眾耳膜難免感覺嘈雜。

「古馳」是由片中從未露臉的義大利人古馳奧古馳(Guccio Gucci)打的基礎:他17歲在倫敦打工,學習品牌概念。20歲回老家創業,出產的皮包、衣飾、太陽眼鏡等世界馳名。這位祖師爺兒孫滿堂,他們暗潮洶湧,爭財奪勢。影片重心在四子魯道夫(Rodolfo Gucci)這一支。

魯道夫年輕時當電影明星,太太去世後,得憂鬱症自閉隱居。獨生子莫里吉奧(Maurizio Gucci)有語言天份,大學修法律。飾演這對父子的是傑瑞米艾恩斯以及亞當崔佛(Adam Driver)。慾海沈浮、男歡女愛,發生在莫里吉奧身上。

崔佛的扮相頗似本尊,一次舞會上偶遇派翠吉雅雷吉亞尼(Patrizia Reggiani,女神卡卡Lady Gaga飾)。從此走上爾虞我詐的不歸路。魯道夫一見雷吉亞尼,就勸兒子離開此名拜金女。某段應該是虛構,雷吉亞尼初來乍到魯道夫的高檔宅門,室內掛著名畫《穿金箔的女子》(Portrait of Adele Bloch-Bauer,by Gustav Klimt)。冷不防雷吉亞尼脫口是畢卡索的畫作,凸顯不適上流社會的檯面。但是她處心積慮攀高枝,生了女兒之後,魯道夫與媳婦彌補了嫌隙。

卡卡此回不靠唱功演戲,她的聲音低沈有力,濃妝搭配「敢」的個性。雷吉亞尼打進「古馳」以後,有野心介入家族的衝突。她說過一句名言:「與其在腳踏車上笑,不如在勞斯萊斯裡哭」,劇本穿插了她的果斷:非要剷除仿冒山寨不可。

分線寫的是古馳奧的長子奧爾多古馳(Aldo Gucci,艾爾帕西諾Al Pacino飾)和孫子保羅古馳(Paolo Gucci,傑瑞德雷托Jared Leto飾)。屈為配角,兩個都可挑樑的明星,必須誇張地應對腳本。其實兩父子對家業都有貢獻:奧爾多在紐約創立了第一家「古馳」分店(1952)。「GG」商標和獨創的竹節包是他出的點子;保羅古馳也是個設計師。傑瑞德雷托的裝扮,毫無顏值可言,二星插科打諢串場。

說到內訌,片中沒少過長輩對晚輩的心理打擊:那個閉門索居的魯道夫當面譏諷保羅只是中庸之才;而奧爾多三番兩次看不起親生兒子,卻偏愛姪子夫婦。這些徒增本片八卦而已。

莫里吉奧分到家產40%之後,公司高層屢生變化。1986年奧爾多跟保羅決裂,老爸逃稅,被兒子吿入監獄 ;莫里吉奧與妻子也漸行漸遠,她的貪婪霸道,他的外遇,都是離婚的因素。雷吉亞尼即使居下風,卻始終以姓古馳自持,她只穿戴「古馳」。

人一旦自信喪失,外人會「幫倒忙」。女神棍(Giuseppina Auriemma,Salma Hayek飾)趁虛而入,求神、問卜、算牌。由於雷吉亞尼痛恨前夫,女神棍就雇了四個殺手,謀刺了莫里吉奧。另有個深謀遠慮的外人多梅尼克德索萊(Domenico De Sole, Jack Huston 飾),他身在莫里吉奧左右,合併了奧爾多的股份,最後也背叛了老闆莫里吉奧。「古馳」朝代極短:1906到1993賣掉公司,如今「古馳」靠開雲集團(Kering)經營。

「古馳」並非浪得虛名,劇組懷舊,攝影大氣華麗。外景戲我特別喜歡白雪皚皚,主角全身雪白,滑下山坡的英姿;採景別墅山莊各有特色。那個在神來之筆的快門下,離地飛躍、志得意滿、神采飛揚的莫里吉奧,於1995年3月27日清晨,腳踏車騎完,再登上自己辦公大樓的階梯,聽喚聲回頭,生命就此停格了。