封面故事／低價短期醫療保險 到處是坑代價高

消費者若申請理賠遭拒,可請醫師證明醫療程序的必要性,協助申訴。(Getty Images)

透過「可負擔健保 法」(Affordable Care Act)平台購買醫療保險的消費者,挑選方案時,要小心某些保費 看似便宜的短期方案,長期來看可能代價反而高,民眾最需要的項目僅提供有限給付,實際上並不划算。另一方面,消費者如果收到保險公司來函,告知某些檢測、藥品或醫療項目不予給付,其實有自保之道可以爭取權益。

紐約、新澤西、加州及麻州等四州禁止短期醫療保險計畫。(路透)

★短期方案 給付限制多

研究保險業已有20多年資歷的「消費者報導」資深政策分析師貝爾(Chuck Bell)表示,消費者生病時,短期醫療保險計畫(short-term health insurance plans)對於實際醫療需求,可能只提供極少給付,甚至不予給付,保險公司還可能大量調漲保費,或者直接為消費者註銷保險。

貝爾說,即使民眾健康狀況一直維持良好,這些短期方案提供的服務也非常貧乏,就連某些最基本的項目可能都不包括在內,例如處方藥品及疫苗接種等。

根據眾議院能源及商務委員會(U.S. House of Representatives Committee on Energy and Commerce)2020年6月公布的200頁調查報告統計,全美約有300萬民眾擁有短期醫療保險計畫。短期方案的期限多久是由聯邦機關管理,但各州政府可以進一步訂定規則。全美只有加州、麻州、新澤西州及紐約州等四州禁止短期醫療保險計畫。另外19州與華府特區則對短期醫療保險計畫訂有嚴格規定。

報告當中列舉了十多種保險業者慣用手段,可能導致參加短期醫療保險方案的民眾財務與健康雙雙受到打擊,例如註銷保險、對於能夠救命的手術祭出限制、發生緊急醫療狀況時僅提供薄弱保護等。

新冠疫情期間,有消費者在購買短期醫療保險時遭到誤導。(Getty Images)

★仲介賣力推銷 涉誤導

眾議院能源及商務委員會在調查報告中說,短期醫療保險方案在「可負擔健保法」市場平台Healthcare.gov網站上是找不到的,民眾只能透過保險仲介購買,而仲介則有豐厚佣金可以抽成,短期方案的仲介佣金有時候比一般「可負擔健保法」保險方案還多十倍。

報告中指出,保險仲介對消費者推銷短期方案時,可能對於保險範圍的內容並沒有解釋完整,也沒有對民眾說明可以考慮哪些替代選擇。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office,GAO)在2020年10月公布的調查報告中指出,研究人員向31名保險仲介聯絡,聲稱有意購買短期醫療保險方案,結果發現其中八名仲介銷售手段有欺瞞之嫌,例如聲稱患有某些疾病也可參加保險,說詞與事實完全不符。「政府稽核處」研究人員後來將這些涉嫌違規的仲介通報給聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,FTC),也向各州保險委員會檢舉。

南加大—布魯金斯薛弗爾健康政策倡議(USC-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy)調查則發現,某些保險仲介對於短期醫療保險方案的保險範圍,對消費者提供誤導資訊,就連與新冠病毒相關的健康問題是否在保險範圍之內,也都沒有說明清楚。

研究人員向共計九名保險仲介接洽,說明因為擔心新冠病毒,所以希望購買短期醫療保險方案,結果絕大多數仲介都提供誤導訊息,甚至有仲介公然說謊。

★不能替代長期醫保

保險業組織「美國健康保險方案」(America's Health Insurance Plans)發言人葛洛(Kristine Grow),對於某些美國民眾來說,短期方案是值得考慮的選擇,可以在更換重要醫療保險計畫的過渡期派上用場。她指出,短期方案不應該被視為全方位長期醫療保險方案的替代品。

最初成立於1990年代的短期方案,創立目的提供暫時功能。專門研究短期健康保險計畫的「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation,KFF)公共衛生專家波利茲(Karen Pollitz)說,短期方案的創立構想是,可以在幾個月期間裡做為權宜之計,例如民眾更換工作期間,或者讓剛剛脫離父母醫療保險計畫的民眾暫時使用。

報導指出,前總統川普任內,聯邦政府在2018年允許短期健康保險的保險期間可以長達12個月,加上續約最多可達36個月之久。

★保費低廉 十分具吸引力

波利茲說,提供短期方案的業者聲稱,短期方案對民眾來說是較便宜的選項,保費低廉對於消費者而言,也頗具吸引力。根據健保資訊網站eHealth在2019年11月間公布統計,短期方案的保費月費平均比「可負擔健保法」保險計畫保費便宜約80%。

舉例來說,三口之家如果參加開銷最低的「可負擔健保法」保險計畫,在沒有聯邦政府補助的情況下,月費約要862元,但參加短期計畫的每月保費卻只要116元。eHealth指出,對於符合聯邦補助的民眾來說,如果將補助列入計算,三口之家的一般保險月費則只要297元,這個價格雖然還是比短期方案來得高,卻比補助之前的金額降低許多。

喬治城大學(Georgetown University)健康保險改革研究中心(Center on Health Insurance Reforms)研究員庫朗恩(Emily Curran)說:「短期方案讓人感到最為憂心的問題就是,看起來、感覺起來都跟一般保險計畫一樣,可是事實上卻根本不是。」

從基本醫療照顧到處方藥品等各層面,短期方案都與一般保險計畫相差極大。(Getty Images)

「消費者報導」指出,從婦女健康與懷孕到帶病投保(pre-existing conditions)、基本醫療照顧及處方藥品、保險業者系統等層面,短期方案都出現缺失,與一般保險計畫相差極大。

短期醫療保險方案要求消費者提供五年之內的醫療紀錄,糖尿病、心臟病、癌症或癲癇病患的醫療需求頻頻被拒絕理賠。(Getty Images)

透過「可負擔健保法」平台取得的健康保險計畫,不得因為民眾帶病投保而拒絕,包括感染新冠病毒在內。國會調查報告指出,提供短期方案的保險業者卻要求消費者提供五年之內的醫療紀錄,以查看是否有任何狀況將構成拒絕給付的理由,結果便出現糖尿病患者使用胰島素遭到拒絕給付,氣喘患者使用吸入劑遭到拒絕給付,心臟病、癌症或癲癇病患的醫療需求頻頻被拒絕理賠。

專家建議,民眾如果想挑選平價的健康保險,不妨了解是否有資格獲得歐記健保補助。(Getty Images)

★平價保險 5大挑選策略

報導指出,民眾如果想挑選平價路線的健康保險,專家建議,與其選擇短期方案,不如改採以下策略:

1.研究是否符合參加聯邦醫療補助計畫(Medicaid,俗稱白卡)資格。全美36州及華府特區已開放讓失去醫療保險的民眾參加白卡。「消費者報導」指出,白卡提供的保障範圍,其實比短期醫療保險方案更廣泛,手筆也更大方。

2.了解是否有資格獲得「可負擔健保法」補助計畫。報導指出,民眾可以前往Healthcare.gov網站查詢,個人年收入5萬1040元以下,四口之家家庭年收入10萬4800元以下,保費可享折扣。絕大多數民眾都可獲得某些補助,平均每月保費開銷約87元。

3.查看自己居住的州是否設有專屬醫療保險交易市場平台。加州、麻州、紐約州等都為州民提供附有聯邦補助的醫療保險交易平台。

4.考慮COBRA保險。如果服務機構是全職員工超過20人以上的公司,可以考慮自費參加COBRA保險。國會在1985年通過綜合預算協調法案(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act),讓解聘員工可以在離職60天期間裡,決定是否繼續參加團體健康保險。「消費者報導」指出,對於健康狀況較為複雜,或者持續需要接受治療的民眾來說,這是一種較佳選擇。

5.選擇聯邦經費補助的診所或慈善團體提供的診療服務。聯邦衛生資源與服務管理局(Health Resources & Services Administration,HRSA)旗下網站可以查詢獲得聯邦經費補助的社區健康中心,網址:https://findahealthcenter.hrsa.gov/。全國免費及慈善診所協會(National Association of Free and Charitable Clinics,NAFC)網站專區也可查詢社區裡的義診診所及藥局地點,網址:https://nafcclinics.org/find-clinic/

保險機構拒絕理賠,必須對消費者提出書面答覆,並且告知消費者如何向第三方獨立機構申訴。(Getty Images)

★保險公司拒付 可申訴

另一方面,消費者如果收到保險公司來函,告知某些檢測、藥品或醫療項目不予給付,其實有自保之道可以爭取權益,不管是透過雇主取得醫療保險,或者自行購買健康保險,還是聯邦醫療保險 (Medicare,俗稱紅藍卡)都一樣。

「消費者報導」指出,遭到拒絕給付是民眾經常遇到的問題,光是2018年裡,透過「可負擔健保法」市場平台取得醫療保險的民眾裡,就有17%民眾遇過保險公司拒絕理賠的問題。調查研究發現,透過某家知名保險公司加入聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)的民眾當中,將近三分之一在一年期間裡,至少遇過一次理賠遭拒的狀況。這些結果都讓消費者荷包失血。

「病患權益基金會」(Patient Advocate Foundation)醫療政策專家唐納文(Caitlin Donovan)說,消費者可以針對拒絕理賠提出申訴,不管透過哪種管道取得醫療保險。

申請理賠、事先授權(preauthorization)等程序裡,許多環節都可能發生錯誤,因此消費者申訴的第一步,就是打電話向保險公司確認拒絕給付是否為作業疏失所導致。如果並非程序錯誤,則可要求保險公司重新審查,並要求保險公司提出解釋。

唐納文說,消費者要將保險公司的說詞記錄下來,以便稍後使用。

第二步則是提出正式申訴(formal appeal)。此時可能需要醫師協助,以書信形式說明醫療程序的必要性,附上佐證文件,例如病歷、治療研究報告等。唐納文說,消費者要在申訴理由中,說明為何不同意保險公司拒絕理賠的決策。

正式申訴提交之後,可能要等待30天或30天以上,才會收到回音。如果是為了未來即將接受的手術、檢測或必須使用的藥品提出理賠申訴,消費者可以要求保險公司加快處理。

法律規定,如果保險機構堅持拒絕理賠,不管是聯邦醫療保險或私人保險公司,都必須對消費者提出書面答覆,並且告知消費者如何向第三方獨立機構申訴。聯邦醫療保險的申訴管道,最終可能是在法官面前舉行聽證會,此時可能需要尋求律師協助。

透過雇主取得的健康保險,則可請公司人事單位協助。民眾可以向人事單位主管說明某項保險給付遭到拒絕,並解釋為何保險公司應該給付的理由為何。