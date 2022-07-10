娛樂／19歲超級英雄 「驚奇少女」戲裡戲外都迷漫威

「驚奇少女」透過多為穆斯林主角闡述美國文化中的女性主義和東亞裔移民面臨的生活議題。（取材自IMDb）

電影 工作室「漫威 」（Marvel）全新影集「驚奇少女」（Ms. Marvel）前陣子登上串流平台「迪士尼+」（Disney+），19歲新星伊曼維拉尼（Iman Vellani）初次演戲就接下漫威角色，飾演漫威宇宙裡第一位穆斯林女性超級英雄。巧合的是，無論是在現實生活或是劇中情節，伊曼維拉尼和她飾演的驚奇少女都是漫威英雄的超級粉絲，如今從影迷變成主角，簡直是夢想成真。此外，「驚奇少女」影集充滿濃厚的穆斯林文化色彩，並透過多為穆斯林主角闡述美國文化中的女性主義和東亞裔移民面臨的生活議題。

巴基斯坦裔的伊曼維拉尼，從超級英雄的忠實粉絲到實際扮演詮釋超級英雄。（取材自IMDb）

素人粉絲 變身超級英雄

伊曼維拉尼是巴基斯坦裔的加拿大素人女演員，她從超級英雄的忠實粉絲到實際扮演詮釋超級英雄，在「驚奇少女」影集中擔綱主角，飾演在新澤西州 澤西市（Jersey City）成長的16歲美國高中生卡瑪拉克汗（Kamala Khan）。

卡瑪拉克汗熱中鑽研漫威宇宙與遊戲，更是2019年漫威超級英雄電影「驚奇隊長」（Captain Marvel）的超級粉絲，卻在信仰虔誠的穆斯林家庭，以及學術風氣開放的高中校園裡，難以找到歸屬感與平衡點。

與戲劇中的角色一樣，伊曼維拉尼在現實生活中也非常崇拜超級英雄，她自述15歲時便曾自行製作一套驚奇少女的角色扮演服裝。維拉尼說：「（漫威的許多影集都）非常有渲染力，『驚奇少女』劇中女主角卡瑪拉克汗對於『復仇者聯盟』（The Avengers）的迷戀，仿佛能夠跟現實生活中的廣大漫威粉絲共享。對我而言，要融入卡瑪拉克汗的角色非常容易辦到。」

「驚奇少女」被譽為過去10年來，漫威宇宙（Marvel Cinematic Universe）中最大的突破，也是第一個自己擁有漫畫系列的穆斯林女性角色。伊曼維拉尼表示：「我期許這齣影集能夠發揮拋磚引玉的作用，激發更多的穆斯林和南亞的創意人站出來分享屬於這群人的故事。」

伊曼維拉尼接著說：「我們不能代表世界上約20億穆斯林和南亞人，但希望這會是一個開端，期待觀眾們能從卡瑪拉克汗的故事中找到歸屬感。」

伊曼維拉尼在現實生活中也非常崇拜超級英雄，自述15歲時曾自行製作一套驚奇少女的角色扮演服裝。（取材自IMDb）

劇情走向 串連驚奇隊長2

除了領銜主演「驚奇少女」之外，伊曼維拉尼在預計2023年上映的電影「驚奇隊長2」（The Marvels）中，與飾演驚奇隊長的女星布麗拉森（Brie Larson）合作。

伊曼維拉尼說：「布麗拉森是第一個聯繫我的人，她分享了她的親身經歷，這個角色（驚奇隊長）如何改變了她，以及她的好萊塢演藝生涯。」

伊曼維拉尼說：「『漫威』給演員帶來瘋狂的關注度和龐大的粉絲群，有時候真的會讓人不知所措，我很高興她（布麗拉森）解答了我的所有疑惑。」

除了「驚奇少女」，伊曼維拉尼預計在「驚奇隊長2」中與布麗拉森合作。 （取材自IMDb）

重要觀點 賦予女性權力

「驚奇少女」的第二位女性靈魂人物是卡瑪拉克汗的好友娜琪亞巴哈迪爾（Nakia Bahadir），娜琪亞巴哈迪爾由在加州出生成長的19歲實力派女星雅思敏弗萊徹（Yasmeen Fletcher）飾演。

娛樂雜誌「Looper」在「驚奇少女」上映之前，曾專訪星雅思敏弗萊徹。當時訪談者提問雅思敏弗萊徹關於年輕女性在高中時期參與女性主義（feminism）相關活動的重要性，以及能否以此觀點透露「驚奇少女」的劇情走向。

對此，雅思敏弗萊徹表示，「漫威的大原則就是，我們不能說太多」。不過，她也大方表示，不避諱談論「驚奇少女」賦予權力給青少女的重要觀點。

雅思敏弗萊徹表示，可以預料在「驚奇少女」推出後，許多青少女會將卡瑪拉克汗及娜琪亞巴哈迪爾視為偶像，尤其是同樣身為穆斯林的有色人種女性；正因為如此，雅思敏弗萊徹並不害怕替這些在社會上處於相對弱勢地位的女性發聲。

雅思敏弗萊徹表示，年輕女性往往被父母、師長教導要文靜得體、溫順聽話，並接受雙親乃至家族長輩「聲稱全都是為了妳好」的一切人生規畫，無論年輕女性是否心甘情願的接受這些安排，以及這些「長輩為妳鋪好的路」是否符合年輕女性自身的抱負和人生目標。

然而，在「驚奇少女」的劇情編撰與情節安排下，娜琪亞巴哈迪爾非常在意這些「不合己意」的人生設定。她無所畏懼，勇於為她相信的人、事、物發聲，且積極捍衛自身權益並表達質疑。

弗萊徹說：「我也很想要看見這樣的情況，我已經看到越來越多年輕世代為自己挺身而出。」

「驚奇少女」的第二位女性靈魂人物娜琪亞巴哈迪爾，由19歲實力派女星雅思敏弗萊徹（右）飾演。（取材自IMDb）

漫威首見 寫實校園生活

「驚奇少女」的目標觀眾雖然是年輕受眾，但整體劇情編排肯定也是適合闔家觀賞的劇情。不過，漫威電影宇宙中，並沒有太多寫實的高中校園生活畫面，「驚奇少女」堪稱開創先例。

飾演卡瑪拉克汗喑戀對象卡姆蘭（Kamran）的23歲美國影星瑞許沙哈（Rish Shah）表示，「驚奇少女」對穆斯林青少年至關重要，這部影集的劇情不只是攸關穆斯林及其文化和有色人種在美國社會受到的歧視、偏見等種種不公不義，也是由穆斯林人士編寫和飾演。

瑞許沙哈表示，「驚奇少女」的劇情就是以高中校園生活為基礎展開。沙哈說：「驚奇少女講述關於高中女生探索這個她新得到的超能力，以及她如何處理學業、家庭、宗教、異性和朋友等議題。」

瑞許沙哈說：「這基本上是所有人都會經歷的問題，而卡瑪拉克汗的各項經歷相互交織且與她承襲的東南亞文化密不可分。我認為，大家都會在看完影集之後，愛上這個角色並獲得某方面的啟發。」