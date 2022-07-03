星座／7月3日至7月9日 天蠍座幸運降臨 雙魚座人氣上升
7月3日至7月9日，12星座運勢如何呢？
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
金牛座
總運指數：★★★★☆
本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
雙子座
總運指數：★★☆☆☆
嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。
幸運色彩：蕃茄紅
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作！
幸運色彩：古銅色
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
處女座
總運指數：★☆☆☆☆
本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不恰當的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。
幸運色彩：松石綠
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★★★☆
你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。
幸運色彩：生態綠
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：巨蟹座
貴人星座：處女座
雙魚座
總運指數：★★★★★
本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。
幸運色彩：古銅色
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
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