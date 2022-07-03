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星座／7月3日至7月9日 天蠍座幸運降臨 雙魚座人氣上升

科技紫微網

7月3日至7月9日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：蕃茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作！

幸運色彩：古銅色

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不恰當的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。

幸運色彩：松石綠

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：生態綠

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：古銅色

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

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