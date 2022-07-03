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每周一書／鋼鐵人馬斯克 改變世界

本報訊

他的特斯拉（Tesla）電動車正在翻轉全球汽車工業，他的Space X太空技術可與NASA、俄國和中國力拚，他的Hyperloop超迴路列車將比飛機還快，他的Neuralink將開啟人腦串連AI的新時代，他是賣座電影「鋼鐵人」的原型，Google創辦人佩吉願意把財富交給他，相信他會為人類打造永續未來。

馬斯克曾兩度被自己一手創立的公司踢出門，其中之一是啟動線上支付革命的PayPal，如今他已蛻變成為全球百大影響力人物、科技界的超級偶像。跟喬布斯一樣，馬斯克被稱為「改變世界的科技狂人」，但他的夢想顯然更大、也更瘋狂。他的Tesla排名超越Google、蘋果，名列全球最聰明企業，關鍵技術更是好到其他汽車大廠都不能沒有它；Space X是史上第一家為國際太空站運輸物資的私人航太公司，卻一再以不可思議的低成本和尖端技術，挑戰極限，創造太空業奇蹟。

馬斯克跨領域挑起五大尖端產業的革命，從商用太空、全電動車、超級高鐵、家用電池到腦機一體，每個歷程都非常棘手，每次突破都讓全球驚豔。他是怎麼做到的？「彭博商業周刊」資深科技記者范思前後費時近五年，專訪馬斯克與他的家人、朋友、旗下事業裡的主管與鮮少曝光的技術核心人物，以及馬斯克的對手和曾與他為敵、最後卻又一再投資他新事業的人（例如PayPal共同創辦人Peter Thiel），受訪人數超過300人。最深入的第一手訪談與觀察，獨家揭露這位矽谷傳奇人物如何勝過查克柏格、貝佐斯，成為最受尊崇的科技業領導人，又將如何改變你我的未來。

「鋼鐵人馬斯克」一書向超級創業家學專注與跨界，跳脫單一軌道，轉換思考模式，了解這一代工作者、創業家、企業家該追求什麼？哪一種能力、行業、產業最不可或缺？你也可以成為主導自己未來的鋼鐵人。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

馬斯克 太空 電動車

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