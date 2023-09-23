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明年總統大選 亞美團體倡議「停止攻擊」

洛杉磯訊
亞美團體發起「停止攻擊」運動。(取自該活動官網)
亞美團體發起「停止攻擊」運動。(取自該活動官網)

在2024年總統大選之前，加州「停止歧視亞太裔」（ Stop AAPI Hate）和「華人權益促進會」21日發起一場「停止攻擊」（Stop The Blame）運動，反對針對亞裔的歧視性政治言論和立法。

兩個社團的聯合聲明指出，發起該場名為「停止攻擊」的草根層面的倡議活動，旨在警醒大眾，美國政治將亞裔個人和社區當作替罪羊的思潮日益嚴重。「停止攻擊」運動將動員亞裔美國人、移民和同盟社區，讓越來越多的政治領導人對自己的言行負責。聲明強調，這些領導人正在用反亞裔的政治言論、歧視性監視措施、違背憲法的土地所有權禁令提案，為中美兩國政府之間不斷升級的緊張局勢推波助瀾。

華人權益促進會聯合執行主任崔貞文（Cynthia Choi）說，「反亞裔政治言論和歧視性立法令人震驚，這不僅助長了針對中國移民的種族主義和仇恨，也更廣泛地助長了針對亞裔美國人的種族主義和仇恨。」

國會亞裔黨團主席、民主黨華裔眾議員趙美心(Judy Chu)說，「今天，禁止土地所有權的浪潮正日益受到重視，這讓人不堪回首的19世紀和20世紀歧視亞裔的《外國人土地法》（Alien Land Laws），這些法律導致了反亞裔仇恨的上升，包括有計劃地焚燒唐人街、種族屠殺和監禁日裔美國人。」

倡導團體首次推出網站「www.stoptheblame.org」，旨在教育和動員大眾認識問題的嚴重性。研究表明，在2024總統大選期間，出於種族動機的仇恨會增加，務必保持警惕。

亞裔 歧視 種族主義

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