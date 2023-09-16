華裔導演「種族疫情」紀錄片 登美公共電視

「種族疫情」創作團隊基本上都是來自洛杉磯的亞裔居民。（徐國興提供）

由南加華裔導演徐國興（Tony Shyu）創作的獨立紀錄片「種族疫情 」(The Race Epidemic)，日前在美國公共廣播電視(PBS)首播，探討新冠疫情期間針對亞太裔的種族主義和偏見，受到主流社會高度關注。

PBS宣布紀錄片「種族疫情」9月1日在全國首播，並在PBS Passport上播放。長達一小時的「種族疫情」，榮獲第17屆中美電影節金天使「最佳紀錄片」獎以及其他眾多獎項。該片製片人、導演徐國興是洛杉磯 縣聖瑪利諾市（San Marino）居民，創作團隊基本上都來自洛杉磯的亞裔 居民，除華人外，還有日裔和韓裔。影片完成後曾在當地社區播放，引來觀眾巨大回響，不少人觀看時掩面哭泣。

影片著重疫情期間，美國各地暴力襲擊亞裔的眾多事件，以此審視亞裔多年來在美國受到的不公平待遇；鏡頭拉回亞裔移民在美國的坎坷歷史，直面百年前洛杉磯唐人街曾吊死、打死18名華人的罪惡事件，探討仇視亞裔究竟從何而來，新冠疫情又是如何導致仇恨愈演愈烈；面對艱難處境時，亞裔的群體心理又在發生怎樣的變化。

徐國興表示，美國歷史上針對亞裔的排斥由來已久，不是短時間形成，在這片土地上，對亞裔有這麼多成見，有很多歷史原因造成。

該片製作歷時長達三年，最初始於前加州財務長江俊輝的州長競選，有人攻擊他的亞裔形象，這觸發了導演最開始的創作動機，希望以影片檢視華裔在角逐成為最大州州長時面臨的挑戰，探索有色人種在追逐美國夢時遇到的障礙。

然而，疫情期間針對亞太裔的仇恨犯罪在全國各地此起彼伏，紀錄片最終決定將重點放在探討亞太裔持續面臨的種族主義和偏見，以及因疫情和極端政治言論助長的種族暴力。

紀錄片採訪眾多民選官員，包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta）、國會眾議員趙美心（Judy Chu）等，同時也採訪多名學者、普通人，多角度探討主題。