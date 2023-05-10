天普市反仇恨 促進社區融合 華裔市長文尚丞：支持多元包容

天普市強調增進社區融合及友誼，以抑制仇恨犯罪發生。（取自天普市官網）

在疫情期間，亞裔 社區遭受歧視和仇恨犯罪的事件屢見不鮮，引起廣大亞裔民眾的高度關注。據統計，南加州及其他地區的反亞裔仇恨事件有所增加，亞裔人口高達近67%的天普 市，5月2日通過一項反仇恨相關條例，以保障少數族裔社區的權益和安全。雖然該項條例與針對亞裔的仇恨犯罪無關，但表達了市議會不容許境內有任何歧視存在的態度。

天普市5月2日市議會通過一項反猶太 主義、仇恨和偏見的決議。該決議涵蓋各種形式的猶太人歧視，例如基於血統、種族、身份、信仰或從屬關係的騷擾等，這些問題在現今美國社會仍然普遍存在、持續存在且令人不安。這項決議也顯示了天普市對相關仇恨的關注和支持，希望能夠促進社區的多元化和包容性。

天普市華裔市長文尚丞（William Man）表示，猶太聯合會的來信，促成了這項決議的提出。猶太聯合會是代表洛杉磯地區猶太社區的組織，而天普市的大衛神殿（Temple beth david）是聖蓋博谷唯一的猶太教堂，也具有外交意義。因此，他們來函希望天普市通過這項決議時，市議會也立刻表示支持，希望能夠藉此表現出對多元化的支持。

文尚丞強調，猶太社區也是天普市的重要組成部分，因此這是他們非常關注的問題。他們希望支持社區中的每個成員，並且將盡所能提供解決方案，於是將這項議題列入市議會的議程裡。

文尚丞補充表示，儘管市議會沒有要推動其他反仇亞條例。但疫情後天普市並沒有出現仇恨犯罪的問題，但天普市也一向非常重視境內不同族裔的社區，並願意為可能出現的問題提供支持。此外，天普市府還定期舉辦活動，支持社區中的多樣性和包容性。近期，市議會也注意到社區不同族裔成員的增加，很高興看到社區中的多樣性和包容性得到重視。也希望通過團結來增強社區的力量，並在未來繼續支持多樣性和包容性。

市議員喻穎章（Vincent Yu）也補充，儘管天普市目前沒有直接針對亞裔仇恨的具體計劃，但是很關注如何幫助整合社區，帶來和諧與友誼。天普市府一些舉辦過的活動，如音樂會、節日慶祝活動等，旨在促進社區融合和互相了解。他們認為立法無法完全解決人們之間的仇恨，因此更著重於促進社區融合和友誼。

喻穎章指出，天普市通常是非常安全的城市，沒有太多的問題。天普市府與警局有緊密合作，也有專門的團隊負責處理此類問題，市政廳也有不同語系的工作人員可以第一時間幫助民眾，如普通話、廣東話和越南語等亞洲語系。他強調了停止、阻止和減少種族之間的仇恨、懷疑或猜疑的重要性。