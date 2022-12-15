我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

洛市仇恨犯罪增13% 警怪網路煽動

編譯組／綜合報導
洛杉磯市的仇恨犯罪恐創新高，圖為力挺亞裔的活動。（報系資料照片）
洛杉磯市的仇恨犯罪恐創新高，圖為力挺亞裔的活動。（報系資料照片）

在2022年還剩兩周之際，洛杉磯市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore ）公布的最新仇恨案件總數就已經超過2021年的615件，而且還增加了13%。摩爾在對警政委員會（Police Commission）報告時指出，他認為網路平台的不實言論是煽動仇恨犯罪的一大原因。

2022年至今，針對LGBTQ群體的仇恨犯罪由19件增加至30件，反猶太的案件由72件增加至88件，反黑人的仍為大宗、年增36%至279件。唯一減少的群體是亞太裔（AAPI），較去年減少了20%，算是不幸中的大幸。

摩爾強調，仇恨犯罪數增加不僅是洛市的問題，更是大洛杉磯地區的威脅。洛市警局目前對仇恨犯罪的定義是，基於性向、種族、族群、性向、宗教與身障的犯罪行為。學者認為，洛市的趨勢跟其他美國大城相仿，但洛市的犯罪者患有精神疾病的比例明顯更高。

摩爾的報告中還指出，網路平台上氾濫的不實言論應該是仇恨犯罪大增的原因之一。在與執法專業人員、犯罪學者對談後，他們都認為社交平台缺少過濾機制，導致仇恨言論非常容易傳開，不然這些蝦兵蟹將本來根本沒有一席之地的。

摩爾還特別點出「肯爺」（Ye，Kanye West），認為他與他人在推特與其他社交平台的爆紅方式，正如部分極端分子推銷自己的方式相仿，他個人認為這個趨勢非常危險。

洛杉磯縣人際關係委員會（Commission on Human Relations）上周的報告也指出，全美的仇恨犯罪在2021年達到近20年的新高，洛縣的案件數是全美都會區中最高的，也是1970年以來的歷史第三高。受害者共786人，年增23%，多數涉及暴力，過半與種族歧視有關，黑人、拉美、猶太，以及LGBTQ都是容易受害的對象。

仇恨犯罪 洛杉磯 猶太

上一則

亞裔男疑弒母 爾灣校園內跳樓亡

下一則

蘋果手機無徵兆死機 維修費用昂貴 須刪除所有信息

延伸閱讀

新洛市長貝斯才上任就出招：流浪漢危機為緊急狀態

新洛市長貝斯才上任就出招：流浪漢危機為緊急狀態
終結遊民？ 洛市新市長三把火 宣布流浪危機為緊急狀態

終結遊民？ 洛市新市長三把火 宣布流浪危機為緊急狀態
遇搶劫開槍打傷劫匪 洛市72歲長者被捕

遇搶劫開槍打傷劫匪 洛市72歲長者被捕
貝斯宣誓洛市長 賈西提卸任出使印度

貝斯宣誓洛市長 賈西提卸任出使印度
巴黎尚酒店品牌Mama Shelte 洛市中心將開新店

巴黎尚酒店品牌Mama Shelte 洛市中心將開新店
洛市長賈西提11日卸任 民調功過五五開

洛市長賈西提11日卸任 民調功過五五開

熱門新聞

洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃