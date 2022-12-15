洛市仇恨犯罪增13% 警怪網路煽動

洛杉磯市的仇恨犯罪恐創新高，圖為力挺亞裔的活動。（報系資料照片）

在2022年還剩兩周之際，洛杉磯 市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore ）公布的最新仇恨案件總數就已經超過2021年的615件，而且還增加了13%。摩爾在對警政委員會（Police Commission）報告時指出，他認為網路平台的不實言論是煽動仇恨犯罪 的一大原因。

2022年至今，針對LGBTQ群體的仇恨犯罪由19件增加至30件，反猶太 的案件由72件增加至88件，反黑人的仍為大宗、年增36%至279件。唯一減少的群體是亞太裔（AAPI），較去年減少了20%，算是不幸中的大幸。

摩爾強調，仇恨犯罪數增加不僅是洛市的問題，更是大洛杉磯地區的威脅。洛市警局目前對仇恨犯罪的定義是，基於性向、種族、族群、性向、宗教與身障的犯罪行為。學者認為，洛市的趨勢跟其他美國大城相仿，但洛市的犯罪者患有精神疾病的比例明顯更高。

摩爾的報告中還指出，網路平台上氾濫的不實言論應該是仇恨犯罪大增的原因之一。在與執法專業人員、犯罪學者對談後，他們都認為社交平台缺少過濾機制，導致仇恨言論非常容易傳開，不然這些蝦兵蟹將本來根本沒有一席之地的。

摩爾還特別點出「肯爺」（Ye，Kanye West），認為他與他人在推特與其他社交平台的爆紅方式，正如部分極端分子推銷自己的方式相仿，他個人認為這個趨勢非常危險。

洛杉磯縣人際關係委員會（Commission on Human Relations）上周的報告也指出，全美的仇恨犯罪在2021年達到近20年的新高，洛縣的案件數是全美都會區中最高的，也是1970年以來的歷史第三高。受害者共786人，年增23%，多數涉及暴力，過半與種族歧視有關，黑人、拉美、猶太，以及LGBTQ都是容易受害的對象。