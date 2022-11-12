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洛縣團結反仇恨周 14日登場

記者丁曙╱綜合報導
洛杉磯縣華人和亞裔社區多次在洛杉磯市中心舉行反對仇恨犯罪示威集會。（讀者提供）
洛杉磯縣華人和亞裔社區多次在洛杉磯市中心舉行反對仇恨犯罪示威集會。（讀者提供）

來自洛杉磯地區不同種族和文化領域的知名領袖，將於11月14日（周一）在縣府行政大樓舉行「團結反仇恨周」（United Against Hate Week）活動，政府必須確保洛杉磯縣真正成為每個人都可以無所畏懼地做自己的地方，這對亞裔和華人社區更有現實意義。

「團結反仇恨周」從11月13至19日舉行，旨在敦促當地社區拒絕仇恨和偏見，並通過藝術、社交媒體和教育資源來促進包容。該項年度活動是洛杉磯縣人際關係委員會的項目-「洛杉磯縣不容仇恨」（hate-free Los Angeles County）。鑑於最近反猶太主義興起，以及洛杉磯市議會少數成員的種族歧視言論，洛杉磯縣比以往更需要反對仇恨情緒。

14日活動將於上午9點在縣府大樓的大公園（Grand Park）入口開始，屆時將有一個「許願樹」的藝術標誌，展示為一棵掛著紙質標籤的樹，表達縣民對「無仇恨的洛杉磯縣」的願望。

十位演講者，包括縣政委員會主席米歇爾（Holly J. Mitchell），和「團結反仇恨周」名譽聯合主席、洛杉磯縣教育局長Debra Duardo 博士，以及洛杉磯地區商會主席兼首席執行官Maria S. Salinas。

洛杉磯縣人際關係委員會執行主任 戶間（Robin Toma）指出，「最近發生的事件提醒人們，洛杉磯縣的仇恨和偏見繼續隱藏在私人會議中，以及出現在公開場合，我們比以往任何時候都更需要團結反對仇恨。」他表示，人們需要摒棄仇恨行為，以及去除長期存在的各種形式的種族主義和偏見。他將於下個月公布 2021 年年度仇恨犯罪報告。他呼籲居民訪問 LAvsHate.org網站，參加下周一該項活動和其它社區層面的活動，團結起來共同反對仇恨言論和行為。

洛杉磯縣第二區縣政委員米歇爾說，她為創新的 LA vs. Hate 計畫感到自豪，但將發布的2021年仇恨犯罪報告將表明還有很多工作要做。人們必須共同致力於每天解決仇恨和隱性偏見，LA vs. Hate 提供了工具和資源來幫助做到這一點。

自2019年9月以來，洛杉磯地區針對亞裔和其他少數族裔的仇恨情緒和行為上升，洛杉磯縣政委員會指示洛杉磯縣人際關係委員會制定計畫，以防止和應對該縣的仇恨事件。更多信息請訪問 www.LAvsHate.org。

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