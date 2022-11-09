聖瑪利諾疫下零仇恨犯罪案 「反仇亞」認清言論紅線

聖瑪利諾警察局局長John Incontro提醒民眾區分種族言論和言論自由。（聖瑪利諾警察局提供）

1970年，聖瑪利諾 市曾有99.7%人口是白人，當時該市基本拒絕賣房和租房給一切有色人種；至20世紀80年代中期，也還能在該市報紙廣告發現種族歧視 痕跡。就是這座曾經將有色人種「拒之門外」的城市，如今已脫胎換骨。據最新人口調查數據顯示，聖瑪利諾市亞裔 人口已達64.55%，共有8405名亞裔居民，是加州亞裔人口比例最高的城市之一，其中大部分為華裔；而2010時該市亞裔人口比例為25.94%，在過去12年增長了2.5倍。

部分人遇歧視 並未報警

作為加州亞裔人口比例最高的城市，該市從未有任何記錄在案的仇恨犯罪案件。疫情以來，全美各地亞裔仇恨犯罪及事件飆升，聖瑪利諾市作為多族裔城市，仍然保持這樣的紀錄，更為難能可貴。

據聖瑪利諾警察局局長John Incontro講述，自疫情以來，警局獲悉的唯一一件涉及種族言論的事件，來自於他的一個朋友。 這名華裔友人出生在美國，但在疫情期間遭當地一名居民質問：「為什麼你不回到屬於你的地方？」，這名華裔朋友在感到氣憤之餘，並沒有第一時間報警，只是選擇「諮詢」Incontro該怎麼辦。

Incontro尊重朋友的做法，但如果他選擇報警，這個事件無疑會得到更為及時的關注和重視，提交警局流程，並可能會被移交至檢察官辦公室，那名出言不遜的肇事者也會受到相應責罰。

Incontro表示，聖瑪利諾市一直以來保持著「零亞裔仇恨犯罪」紀錄，疫情以來也沒有接到關於「仇恨事件」的報案，這是好事。不過，就像在朋友身上發生的事情一樣，在一些「疑似仇恨事件」中，大部分受害者不會選擇報警，而是選擇告訴朋友或者家人，或求助於一些公共機構或非盈利組織。這也表明，當前的數據未能全面客觀的反映實際情況的可能。

多元包容小組 提供協助

Incontro強調，雖然美國憲法第一修正案賦予人們言論自由，但是一定要明白言論自由的「紅線」在哪裡。比如，如果有人表述「我不喜歡某族裔在我的社區住」，就屬於言論自由範疇。雖然人們會認為說這種話不合適，但這確實在法律允許的範圍之內。但如果一個人對另一個人說「為什麼你不回到屬於你的地方去」，這明顯就構成仇恨事件，因為這對他人造成直接侵犯。

聖瑪利諾市長Susan Jakubowski表示，該市近年來雖沒有仇恨犯罪紀錄，但在疫情期間，還是存在一些涉及這方面的言語攻擊。雖然這些並沒有構成犯罪行為，但毋庸置疑已經給民眾造成很大傷害。

去年5月，聖瑪利諾市成立了「多元、公平和包容」（DEI）小組，小組成員擁有著不同性別、年齡、族裔、文化背景。希望能盡可能全面的獲取不同人群的聲音，只有組員們有著不同文化背景和經歷，才能去體會不同族裔文化擁有者們在受到傷害時的感受，更好地為他們提供幫助。

Jakubowski聲明，「我們的底線是：不接受任何形式的仇恨，無論是外表、還是性別。我們不接受任何仇視行為，我們希望所有人都平等。」

聖瑪利諾市唯一華裔市議員黃文谷表示，曾在中學時遇過種族歧視情，但是這種現象已極為罕見。（黃文谷提供）

聖瑪利諾市唯一華裔市議員黃文谷表示，他曾在中學時遇過種族歧視情況，但是如今隨著城市多元化，這種現象已極為罕見。種族歧視當然還沒有完全消失，但是一切其實已在往好的方向發展。包括亞裔也存在歧視其他族裔的時候，只要是「歧視」，就是不對的。

關於遇到仇恨事件的正確反應，Incontro提醒民眾，如果遇襲擊或者目睹有人被襲擊，應該第一時間打911。警方會在第一時間趕到現場，開始調查。受害者在遇到此類事件時，最好盡可能記下現場情況，並能夠拍攝照片或視頻，但切記不要冒著生命危險去做這些事，以免激怒對方，造成更嚴重的後果。