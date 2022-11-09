我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

聖瑪利諾疫下零仇恨犯罪案 「反仇亞」認清言論紅線

記者趙健／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾警察局局長John Incontro提醒民眾區分種族言論和言論自由。（聖瑪利諾警察局提供）
聖瑪利諾警察局局長John Incontro提醒民眾區分種族言論和言論自由。（聖瑪利諾警察局提供）

1970年，聖瑪利諾市曾有99.7%人口是白人，當時該市基本拒絕賣房和租房給一切有色人種；至20世紀80年代中期，也還能在該市報紙廣告發現種族歧視痕跡。就是這座曾經將有色人種「拒之門外」的城市，如今已脫胎換骨。據最新人口調查數據顯示，聖瑪利諾市亞裔人口已達64.55%，共有8405名亞裔居民，是加州亞裔人口比例最高的城市之一，其中大部分為華裔；而2010時該市亞裔人口比例為25.94%，在過去12年增長了2.5倍。

部分人遇歧視 並未報警

作為加州亞裔人口比例最高的城市，該市從未有任何記錄在案的仇恨犯罪案件。疫情以來，全美各地亞裔仇恨犯罪及事件飆升，聖瑪利諾市作為多族裔城市，仍然保持這樣的紀錄，更為難能可貴。

據聖瑪利諾警察局局長John Incontro講述，自疫情以來，警局獲悉的唯一一件涉及種族言論的事件，來自於他的一個朋友。 這名華裔友人出生在美國，但在疫情期間遭當地一名居民質問：「為什麼你不回到屬於你的地方？」，這名華裔朋友在感到氣憤之餘，並沒有第一時間報警，只是選擇「諮詢」Incontro該怎麼辦。

 Incontro尊重朋友的做法，但如果他選擇報警，這個事件無疑會得到更為及時的關注和重視，提交警局流程，並可能會被移交至檢察官辦公室，那名出言不遜的肇事者也會受到相應責罰。

Incontro表示，聖瑪利諾市一直以來保持著「零亞裔仇恨犯罪」紀錄，疫情以來也沒有接到關於「仇恨事件」的報案，這是好事。不過，就像在朋友身上發生的事情一樣，在一些「疑似仇恨事件」中，大部分受害者不會選擇報警，而是選擇告訴朋友或者家人，或求助於一些公共機構或非盈利組織。這也表明，當前的數據未能全面客觀的反映實際情況的可能。

多元包容小組 提供協助

Incontro強調，雖然美國憲法第一修正案賦予人們言論自由，但是一定要明白言論自由的「紅線」在哪裡。比如，如果有人表述「我不喜歡某族裔在我的社區住」，就屬於言論自由範疇。雖然人們會認為說這種話不合適，但這確實在法律允許的範圍之內。但如果一個人對另一個人說「為什麼你不回到屬於你的地方去」，這明顯就構成仇恨事件，因為這對他人造成直接侵犯。

聖瑪利諾市長Susan Jakubowski表示，該市近年來雖沒有仇恨犯罪紀錄，但在疫情期間，還是存在一些涉及這方面的言語攻擊。雖然這些並沒有構成犯罪行為，但毋庸置疑已經給民眾造成很大傷害。

去年5月，聖瑪利諾市成立了「多元、公平和包容」（DEI）小組，小組成員擁有著不同性別、年齡、族裔、文化背景。希望能盡可能全面的獲取不同人群的聲音，只有組員們有著不同文化背景和經歷，才能去體會不同族裔文化擁有者們在受到傷害時的感受，更好地為他們提供幫助。

Jakubowski聲明，「我們的底線是：不接受任何形式的仇恨，無論是外表、還是性別。我們不接受任何仇視行為，我們希望所有人都平等。」

聖瑪利諾市唯一華裔市議員黃文谷表示，曾在中學時遇過種族歧視情，但是這種現象已極為...
聖瑪利諾市唯一華裔市議員黃文谷表示，曾在中學時遇過種族歧視情，但是這種現象已極為罕見。（黃文谷提供）

聖瑪利諾市唯一華裔市議員黃文谷表示，他曾在中學時遇過種族歧視情況，但是如今隨著城市多元化，這種現象已極為罕見。種族歧視當然還沒有完全消失，但是一切其實已在往好的方向發展。包括亞裔也存在歧視其他族裔的時候，只要是「歧視」，就是不對的。

關於遇到仇恨事件的正確反應，Incontro提醒民眾，如果遇襲擊或者目睹有人被襲擊，應該第一時間打911。警方會在第一時間趕到現場，開始調查。受害者在遇到此類事件時，最好盡可能記下現場情況，並能夠拍攝照片或視頻，但切記不要冒著生命危險去做這些事，以免激怒對方，造成更嚴重的後果。

聖瑪利諾市唯一華裔市議員黃文谷表示，曾在中學時遇過種族歧視情，但是這種現象已極為...
聖瑪利諾市唯一華裔市議員黃文谷表示，曾在中學時遇過種族歧視情，但是這種現象已極為罕見。（黃文谷提供）

種族歧視 亞裔 聖瑪利諾

上一則

期中選舉日 華人社區投票踴躍 阿市投票機前上座率7成

下一則

南加58華韓裔參選創紀錄 估過半可當選

延伸閱讀

勁球再槓彩金上看19億 加州中3張百萬券

勁球再槓彩金上看19億 加州中3張百萬券
1號提案墮胎權 民主黨催票

1號提案墮胎權 民主黨催票
無人中頭獎 灣區售出1張100萬元中獎彩票

無人中頭獎 灣區售出1張100萬元中獎彩票
大選在即 還沒註冊選民仍可投票

大選在即 還沒註冊選民仍可投票
性侵案進度 受害者可上網查

性侵案進度 受害者可上網查
險遭罷免逆轉 洛時：紐森「躺贏」連任

險遭罷免逆轉 洛時：紐森「躺贏」連任

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

2022-11-07 02:20

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨195席 民主黨167席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨195席 民主黨167席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席