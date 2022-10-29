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聖蓋博谷華裔社區 「仇恨零容忍」研討會推動族裔融合

記者啟鉻／羅蘭岡報導
圖為研討會現場。（記者啟鉻／攝影）
圖為研討會現場。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷部分城市華人社團僑領及維權人士，27日聚集在東區羅蘭岡舉辦「仇恨零容忍」華裔社區研討會，為反對仇恨犯罪發聲，呼籲凝聚華裔力量，推動族裔融合。主辦者還邀請國會眾議員桑契斯（Linda Sanchez）、亞凱迪亞市華裔副市長鄭博仁、維權律師方孝偉，及行動反仇恨聯盟創辦人何美湄等參加研討會。

國會眾議員桑契斯代表加州第38選區，正競選連任。她表示，美國社會倡導多元文化，每個移民社區都有權享有自己的權益，不容侵犯，這在美國也是受到法律保障。無論來自哪個文化的背景的移民，包括亞太裔、拉丁裔及任何族裔發聲都應該獲得尊重，通過對話交流也是非常重要，通過各種方式反對仇恨犯罪，讓社區變得更好。

正因如此，她在國會推動通過新冠仇恨犯罪法案（COVID-19 Hate Crimes Act），這項法案旨在保護亞太裔社區，提供報告各種反對仇恨犯罪的熱線及援助資源。

方孝偉表示，在美國這個所謂最民主、最法治、最自由的國家，卻頻繁發生仇恨犯罪。一名亞裔年長者過街路，無緣無故被推倒，類似情況連續發生。所以要聯合所有社區人士，反對仇恨犯罪，要讓政府及民選官員看到訴求，能提供各方面的援助。

鄭博仁表示，新冠肺炎疫情大流行期間加劇了仇恨犯罪發生，而很多人只是把愛當作一個名詞，不是當作一個動詞。反對仇恨犯罪，只有靠行動去努力改善。

仇恨犯罪 華裔 眾議員

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