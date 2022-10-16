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趙美心批洛市官員種族主義言論

記者丁曙╱綜合報導
聯邦眾議員趙美心譴責洛市某些官員種族主義言論，此前類似言論已對亞裔造成重大傷害。（本報檔案照）
聯邦眾議員趙美心譴責洛市某些官員種族主義言論，此前類似言論已對亞裔造成重大傷害。（本報檔案照）

「我們仍然對洛杉磯市府官員被披露的種族主義言論感到震驚」。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和其他亞太裔領袖10月14日（星期五）警告公職候選人，在種族主義醜聞席捲洛杉磯的情況下，不要使用分裂社區的言論，因為自COVID-19大流行以來，此等言論已導致仇亞事件激增，對亞裔社區造成嚴重傷害。

趙美心在華美博物館外新聞發布會上說，「我們仍然對洛杉磯市府官員被披露的種族主義言論感到震驚。對於這座城市的領導人來說，盡其所能團結人民而不是分裂人民，這比以往更加重要。」

趙美心等17名亞裔社區領袖14日還簽署了一封公開信，要求那些競選公職的人們，「不要為已經充滿政治色彩的環境添加燃料，並且認識到洛杉磯市需要能夠團結城市的領導人。」

「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）本周發布的一份報告發現，針對亞太裔仇恨事件的肇事者，經常重複他們從政治候選人和民選官員那裡聽到的仇恨言論。根據該組織調查，在前總統川普把COVID-19稱為「中國病毒」或「功夫流感」、將大流行歸咎於中國之後，幾年來在美國發生的2000多起仇亞事件都使用了類似語言。

趙美心向主流媒體說，「我們知道當亞裔美國人被用作政治棋子時會發生什麼，因為我們已經看到過了」。她回憶起1982年在底特律市發生的殺害華人陳果仁 (Vincent Chin) 的種族仇恨事件。

趙美心強調說，在洩露的錄音帶中，聽到一些洛杉磯市最有權勢的領導人發表的種族主義言論，這使她更加擔心反亞裔言論和事件將會有增無減。「這些高層民選官員居然如此大放厥詞，使用種族主義言論，這對於普通人使用那些醜陋的、種族主義的、真正傷害和責備他人的術語，以及傳播不真實的刻板印象將意味著什麼？」她很感嘆，錄音帶中的負面影響，「對於我們在這次選舉中擴大戰果傷害很大。」

種族主義 洛杉磯 趙美心

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