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華人重鎮亞凱迪亞 做好「橋梁」致力終結種族仇恨

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞市議員戴守真（左）和副市長鄭博仁 。（本報資料照片）
亞凱迪亞市議員戴守真（左）和副市長鄭博仁 。（本報資料照片）

新冠疫情發生以來，美國充斥著各種針對亞裔的仇恨犯罪事件，無論是被推倒致死的華人長者，還是在地鐵被毆打的亞裔青年，都讓亞裔感到憤怒，同時也膽戰心驚。亞凱迪亞（Arcadia）市作為華人聚集城市，市府在今年6月7日的市議會通過一項決議，希望能結束社區的仇恨和種族主義行為。

曾有華人民眾在亞市的西野商場遭遇一名女子辱罵，對方喊著讓其滾回中國。亞市華裔市議員戴守真表示，每個族裔都有好人和壞人，亞市40%的人口是非華裔的其他族裔，他們都是好鄰居。據他所知，亞市迄今沒有發生過嚴重的亞裔仇恨犯罪案，一些人種族歧視的原因是不了解華人，也有人是缺乏教養，而這樣的案例在疫情以前就有。南加是一個文化大熔爐，什麼人種都有，比如他哥哥女兒的先生就是白人，他女兒男朋友是西裔，大家不會因為族裔不同而把人分成好壞。

人口多元 文化習慣各不同

戴守真時常會邀請亞市老人中心的長者去華人的餐廳吃飯，加強對華裔文化的了解。他說，亞市人口多元，難免會因為文化習慣不同引發的誤解和誤會，市府有充當橋梁的作用，加深不同族裔的理解和融合，同時亞市的華協等組織也在族裔了解方面做出了貢獻。也有一些爭端發生的原因和族裔無關，那些種族仇視的人本身就有問題，不是單單針對某個種族，而是其個人教養不好。比如發生停車位置被佔，有的人會破口大罵，有的人會以理服人一樣，都是個人的選擇，和族裔無關。

戴守真表示，遇到種族歧視案件第一時間需要報警， 警察的作用至少能教育種族歧視的人這麼罵人不對。亞市在6月的市議會上頒布法規，禁止亞市有任何種族歧視。民眾遇到這類事情建議報警解決，若觸法會嚴格處罰。

市長Tom Beck則表示，在任何時候、任何地方都沒有仇恨任何少數群體的餘地。亞市和亞裔美國人和太平洋島民朋友和鄰居站在一起，譴責這些可怕的行為。 作為亞市居民和美國人，大家要團結一致，決心結束一切形式的仇恨和種族主義。

如果亞市民眾遭遇仇恨犯罪，可致電 (626) 574-5123聯繫亞市警察局。

亞凱迪亞華人市議員戴守真。（圖：戴守真提供）
亞凱迪亞華人市議員戴守真。（圖：戴守真提供）

種族歧視 亞裔 華人

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